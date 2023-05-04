اليوم.. قناة MBC مصر تعرض سهرة غنائية للاحتفاء بالموسيقار «الموجي»

في سهرة استثنائية، تنقل شاشة "MBC مصر، في تمام التاسعة مساء اليوم" على الهواء من الرياض الحفل الذي تُقيمة هيئة الترفية للإحتفاء بروائع الموسيقار محمد الموجي.

يُحي الحفل نُخبة من أبرز النجوم منهم أنغام، شيرين عبدالوهاب، زينة عماد، مي فاروق، صابر الرباعي، وائل جسار، ماجد المهندس، عبادي الجوهر، ورمزي يسى ، وآخرين..، وسيقدم النُجوم المُشاركين مُختارات من أبرز الأغاني والأعمال الموسيقية التي قدمها الموسيقار الكبير محمد الموجي خلال مشواره.

تُعرض سهرة "روائع الموسيقار محمد الموجي" على " MBCمصر" الخميس 4 مايو 2023 الساعة 9:00 مساءً.

ويستعيد حفل الموسيقار محمد الموجي زمن الفن الجميل، ويطرب الجمهور بأغانٍ راسخة في الذاكرة والوجدان لسنواتٍ طويلة، حيث تستضيف الرياض نخبة من الفنانين السعوديين والعرب في ليلة طربية فريدة.



ويأتي حفل الموسيقار محمد الموجي؛ امتدادًا لنجاح الليالي الفنية التي سبقته مثل: ليلة "صوت الأرض" وليلة "ذكريات مع الموسيقار هاني شنودة"، و"ليلة من الماضي الجميل".

