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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال زيارتهم للأكاديمية.. وزير الطيران يلتقي وفدا من كلية التكنولوجيا بالكويت

وزير الطيران مع الوفد
وزير الطيران مع الوفد الكويتي

استقبل اليوم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني وفدا  من كلية التكنولوجيا والطيران بدولة الكويت الشقيقة حيث جاء على رأس الوفد الدكتور عبد الرزاق المحمود رئيس مجلس الأمناء والأمناء بكلية التكنولوجيا والطيران بدولة الكويت الشقيقة، يأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدني نحو فتح آفاق جديدة للتعاون فى مجال التدريب وتبادل الخبرات من أجل تعزيز الدور التدريبي والتعليمي الهام الذي تقوم به الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

حضر اللقاء  الطيار عزت متولى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

وفي هذا السياق أعرب الفريق محمد عباس عن ترحيبه بآفاق التعاون المشترك بين الجانبين والتي جاءت في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين على مختلف الأصعدة وبخاصة فى مجال النقل الجوى. مشيرًا إلى أن وزارة الطيران المدني تضع في مقدمة أولوياتها ضروره فتح آفاق أوسع للتعاون من خلال التدريب وتبادل الخبرات في مختلف أنشطة الطيران المدني، والاهتمام بالنشاط التدريبي والتأهيلي من خلال الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والتي تعد  صرحًا تعليميًا متميزًا ينافس جميع الأكاديميات العالميه  المتخصصة في مختلف مجالات علوم الطيران.  

كما ناقش الجانبان خلال اللقاء آليات تعزيز التعاون المشترك  خاصه في مجال صيانة الطائرات .

هذا وقد قام الوفد على هامش زيارته  أمس بجولة تفقدية للاكاديمية المصرية لعلوم الطيران من أجل للتعرف على ما تقدمه من أنشطه  وخدمات في مجال الطيران المدني حيث تفقدوا خلالها الكليات التابعة   للاكاديميةالمصريةلعلوم الطيران ( الكلية المصرية للطيران/ كلية المراقبة الجوية/ كلية الدراسات المتخصصة )  وكذلك زياره   محاكيات الطيران وكذا فصول الطلاب .

وفي نهاية اللقاء قدم رئيس مجلس الأمناء بكلية التكنولوجيا والطيران الكويتية درع الكلية للفريق محمد عباس تقديرًا للجهود التي لمسها بقطاع الطيران المدني خلال زيارته للشركة القابضة للاكاديمية  المصرية لعلوم الطيران.

 

وزير الطيران دولة الكويت كلية التكنولوجيا والطيران بدولة الكويت وزارة الطيران المدني

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