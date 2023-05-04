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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال زيارته لسوريا..

في غضون ساعات.. رئيسي يلتقي الأسد للمرة الثانية

بشار الأسد
بشار الأسد

كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عن عقد لقاء ثان بين الرئيسين الإيراني إبراهيم رئيسي، والسوري بشار الأسد بعد ساعات، لبحث قضايا ترغب دمشق بالتشاور حولها. 

وبحسب الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية فقد قال عبد اللهيان أيضا : "إن المرحلة الثانية من المحادثات بين رئيسي والأسد ستتناول القضايا الاقتصادية والتجارية، وأن نظيره السوري قد أعطى بعض التوضيحات بهذا الشأن".

وأشار الي  تصفير التعريفات التجارية بين إيران وسوريا"، مضيفا أنه "تم الاتفاق على كيفية سفر الزوار الإيرانيين الى سوريا وأنه غير مرتبط بأي عملة أجنبية سوى الريال الإيراني والليرة السورية الأمر الذي سيحسن من ظروف الزوار الإيرانيين الى سوريا".

كما لفت أيضا  الي نتائج الزيارة على صعيد القطاعين الأمني والدفاعي، حيث تمت مناقشة هذا الأمر مع الأخذ في الاعتبار تحركات إسرائيل المضرة بأمن المنطقة".

كما أعلن  عن توقيع خطة شاملة للتعاون المشترك بين طهران ودمشق، وهذا ما يحدث لأول مرة في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وبشأن نتائج زيارة رئيسي إلى دمشق، لفت عبد اللهيان الى أن "محور المحادثات بين الرئيسين كان في القضايا السياسية إضافة الى تأكيدهما على تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والعلمية والتقنية وقد تم توقيع اتفاقيات جيدة في هذه المجالات. 

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إبراهيم رئيسي أمير عبد اللهيان إيران وسوريا وزير الخارجية الإيراني بشار الأسد

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