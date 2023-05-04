صفقة تاريخية.. تايوان تستعد لاستقبال 66 طائرة "f-16" من أمريكا

صرح وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشنج اليوم، أن تايبيه تبذل كافة جهودها لتقليل خسائرها، بعد تأخر تسلم 66 طائرة مقاتلة جديدة من طراز F-16V اشترتها تايوان من الولايات المتحدة بسبب اضطرابات في سلاسل التوريد.

وقال تشيو، إن الولايات المتحدة وافقت في عام 2019 على بيع طائرات F-16 المقاتلة التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن إلي تايوان. حسبما ذكرت وسائل إعلام تايوانية.

وأكد وزير الدفاع التايواني، أن صفقة الطائرات تلك من شأنها أن ترفع عدد طائرات F-16 التي تمتلكها الجزيرة إلى أكثر من 200.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق، أن شركة في البلاد فازت بعقد من البنتاجون لتزويد تايوان بأربع طائرات بدون طيار.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، "جنرال أتوميكس لأنظمة الطيران في كاليفورنيا حصلت على عقد بقيمة 217.6 مليون دولار لتزويد تايوان بطائرات بدون طيار من طراز MQ-9B". حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.