رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: 2000 مصري من القوى السياسية حضروا الجلسة الافتتاحية

أكد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني، أن حوالي 2000 مصري من كافة القوى السياسية حضروا فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني أمس .

وقال محمود فوزي في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج " كلام في السياسة " المذاع على قناة "إكسترا نيوز"،: "حضور كبير من كافة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في فعاليات الحوار الوطني".

وأضاف محمود فوزي: "كنا حريصين على نجاح الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، ورصدنا أجواء غ إيجابية في الجلسة الافتتاحية للحوار".

وتابع محمود فوزي: "لم نسمع أي شكوى من التنظيم للجلسة الافتتاحية للحوار الوطني ".

وأكمل محمود فوزي :" تم إعداد جدول أعمال جلسات الحوار الوطني، ومن المحتمل أن تبدأ الجلسات الأحد المقبل أو الأحد الذي يليه ".

ولفت محمود فوزي :" جلسات الحوار الوطني ستكون مقسمة على مدار 3 أيام في الأسبوع ونبدأ بالمحور السياسي ثم المحور الاقتصادي ثم المحور المجتمعي ".

