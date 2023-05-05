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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شركات الجنازات تستخدم الذكاء الاصطناعي للحديث مع الموتى في شكل روبوت دردشة

شركات الجنازات تستخدم
شركات الجنازات تستخدم الذكاء الاصطناعي لإعادة الموتى إلى الح

 

فكرة إعادة الموتى من قبورهم إلى الحياة مرة أخرى باستخدام التكنولوجيا الحديثة، تبدو قادمة من أفلام الخيال العلمي تماما وبعيدة كل البعد عن الواقع، ولكن مع اكتشاف الذكاء الاصطناعي التوليدي الموجود في  ChatGPT  من شركة  OpenAI  لم تعد فكرة استعادة المتوفين الأحباء صعبة المنال.

يبدو أن العالم على وشك بدء عصر جديد تماما مع التقدم التكنولوجي المذهل الذي يتم استغلاله في أشياء تبدو مخيفة وغير تقليدية، وهو ما حذر منه الأب الروحي للذكاء الاصطناعي و نائب رئيس Google المهندس التقني  جيفري هينتون، الذي أعلن عن تخليه عن منصبه بالشركة العملاقة وندمه على العمل في هذا المجال، لأنه يأخذ منحى شديد القتامة.

شركات الجنازات تستخدم الذكاء الاصطناعي لإعادة الموتى إلى الحياة في شكل ChatBot

خبراء عالم التقنية والأشخاص المتمرسين بالتكنولوجيا في الصين بدأوا بالفعل في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء  ChatBot  أو روبوت دردشة باستخدام صور للشخص المتوفي وكل المعلومات الخاصة به ونفس ذكرياته، ليبدو وكأنه نسخة إلكترونية من الشخص الراحل عن عالمنا، وهو نسخة شبيهة في الإمكانيات من ChatGPT ولكنها أكثر تخصصا لأنها من نفس شخصية المتوفي.

وفقا لتقرير موقع digitaltrends باستخدام مزيج من الأدوات مثل ChatGPT ومنشئ الصور بالذكاء الاصطناعي برنامج Midjourney - بالإضافة إلى الصور والتسجيلات الصوتية للشخص الراحل، بدأت شركات الجنازات في تصميم عرض خاص وشخصي للمتوفي يمكن للعائلات والأصدقاء الحزانى المكلومين "التواصل" معه.

تم ضبط توقيت الظهور الأول هذه التقنية لتكون متزامنة مع مهرجان Qingming تشينغمينغ أو ما يسمى يوم كنس القبور ، والذي يحتفل به الشعب الصيني على مستوى العالم بعد 15 يوما من الاعتدال الربيعي، يقوم فيه الشعب بزيارة المقابر وكنسها وتقديم الصلوات وتقديم طعام في شكل قرابين.

قام أحد المدونين ، Wu Wuliu ، بتحميل مقطع فيديو على موقع مشاركة الفيديو الصيني Bilibili بعنوان "إنشاء إنسان رقمي افتراضي لجدتي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي" الذي يوضح بالتفصيل كيفية استخدامه ChatGPT ، والرسم بالذكاء الاصطناعي ، وتوليف الكلام وتغذية السيستم بالذكريات الخاصة بجدته ومعلومات عنها لإنشاء صور رمزية متحركة لجدته الراحلة يمكنه التحدث معها.

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وبالمثل ، بدأت Shanghai Fushouyun ، وهي شركة معروفة بخدماتها الجنائزية الرقمية ، في تقديم عروض جنازات معززة بخدمات تقنيات الذكاء الاصطناعي بدءا من يناير 2022. وكانت الجنازة الأولى من هذا النوع لجراح صيني محبوب وشهير في أوساط الأطباء لديه العديد من الزملاء والطلاب الذين كانوا مستائين لعدم تمكنهم من التحدث إليه لتوديعه،  ومع ذلك ، فقد تمكنوا من التحدث إلى نسخة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في الحفل.

شركات الجنازات الجنازات الذكاء الاصطناعي ChatGPT OpenAI جيفري هينتون Google chatbot

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