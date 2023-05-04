عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر كواليس تطوير مناهج المرحلة الإعدادية.. تفاصيل كاملة

ورشة العمل
ورشة العمل

استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، جهود ورشة عمل لجنة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية والتي عقدتها الوزارة على مدار أيام متتالية لصياغة الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية وفقًا لنظام التعليم الجديد بدعم من منظمة "يونيسف، وذلك بحضور الدكتورة ميرفت الديب رئيس لجنة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بالوزارة ونخبة من أساتذة الجامعات وخبراء من الإدارة المركزية لتطوير المناهج.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة بناء مناهج على أسس علمية وبشكل مخطط ومدروس.

 

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن هذا الورشة هدفها صياغة رؤية الوزارة للإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية والتركيز على المفاهيم الكبرى وفقًا للمعايير الدولية والعالمية في تصميم المناهج بما يتناسب مع متطلبات العصر، وفي هذا الإطار فإن الوزارة حريصة على تبادل الخبرات مع جهات دولية والاستماع للرؤى الأخرى في تطوير التعليم أيضاً.

 

كما أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن صياغة الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية يهدف إلى تحسين جودة حياة المتعلم وتحقيق متعة التعلم، مشيرًا إلى أن هدف التعليم هو إعداد الفرد للحياة وتطوير ذاته.

 

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة مستمرة في تطوير المناهج التعليمية بناءً على ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية وفق نظام التعليم الجديد من أجل تحقيق مخرجات التعلم المرجوة، وبما يتفق مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، والتركيز على إدخال المفاهيم الحديثة ومفاهيم التنمية المستدامة والمواطنة والذكاء الاصطناعي بما يتفق مع السياق المصري والهوية المصرية.

 

وأشار الدكتور رضا حجازي إلى أن الوزارة حريصة على تضمين المرتكزات التي تبنى عليها رؤية مصر الإصلاحية والتي منها على سبيل المثال المهارات الحياتية والقيم الداعمة لها والقضايا والتحديات التي تواجه مصر كجزء من العالم كالتغيرات المناخية، واعتماد الجانب التطبيقي لها للتأكد من قدرة الطلاب على توظيف ما تعلموه، كما أكد على تحقيق وحدة المعرفة وتكاملها.

 

ومن جانبه، أكد الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج ضرورة أن يتم التركيز على معالجة القضايا المعاصرة في الإطار العام للمناهج مثل أهداف التنمية المستدامة وتهيئة الفرد للتكيف مع القضايا البيئية وتحقيق العدالة واحترام الآخر والقيم بشكل عام، مشيدًا بالفرق المشاركة بورشة العمل وخبراتهم المتميزة في تطوير المناهج.

 

كما أشارت  الدكتورة ميرفت الديب رئيس لجنة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية إلى أن اللجنة تستهدف تحقيق جودة حياة المتعلمين وأسرهم وتحقيق المتعة للمتعلم، وأن السادة الخبراء حريصون على أداء العمل على أكمل وجه.

 

ومن جانبها، أعربت الدكتورة هانم أحمد متخصص تعليم بمنظمة "يونيسف" عن تقدير منظمة يونيسف وترحيبها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لدعم تطوير العملية التعليمية، مشيرةً إلى تطلع اليونيسف لخلق مزيد من التعاون، وتعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية في المجال التعليمي، وتقديم كافة سبل الدعم بما يتفق مع رؤية الوزارة والدولة المصرية.

 

وخلال ورشة العمل أجرى الوزير حوارًا مع السادة الخبراء المشاركين في الورشة حول الرؤية المستقبلية للتعليم.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم رضا حجازى الاعدادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

إعلان عاجل من المخابرات الأمريكية بشأن تورط أوكرانيا في الهجوم على الكرملين

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

تثبيت أسعار البنزين و1000 جنيه زيادة.. 3 هدايا من الرئيس السيسي للمواطنين

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

الترجي ليس الوحيد.. تقارير: الأهلي مهدد بعقوبة من الكاف لهذا السبب

الزمالك رايح جاي| "نادي الوطنية" يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر.. وتهديدات التجميد "فشنك"| القصة الكاملة

أخبار الأهلي.. الانضباط تنصف كهربا.. فشل صفقة الموسم وقرار جديد بالسوبر

ترشيحاتنا

الكلب بدون قيد أوطوق.. كاميرا المراقبة تكشف تفاصيل عقر الكلب لفتاة من راسها

مصادر: اجتماع لوزراء الخارجية بالجامعة العربية الأحد لبحث عودة سوريا وأوضاع السودان

ولادي بيمارسوا الرذيلة مع بعض..فيديو يتسبب فى القبض على اليوتيوبر أم زياد

طائرات مسيرة في سماء كييف.. وأوكرانيا ترفع حالة التأهب

جمال عبدالحميد يكشف كواليس اعتذار الزمالك عن لقاء السوبر المصري

حبس 31 من مشجعي الترجي على خلفية أحداث الشغب بدوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 وصفات طبيعية مذهلة موجود في كل بيت تخفف الالآم خشونة الركبة .. تعرف عليها

مخاطر غير متوقعة من كثرة التنازلات في الحياة الزوجية .. احذروها

قبّل يدها أمام الجميع| من هي سيدة دمنهور صاحبة الفضل على مصطفى درويش؟

يجيب جلطة وسكتة قلبية .. كيف تتخلص من التوتر فى العمل 

فيديو

فتاة تنجو من «ذئب بشري» في مصر القديمة بعد استدراجها إلى مخزن «فيديوجراف»

وزارة الرياضة تصدم الأهلي بهذا القرار.. والاستئناف تحدد موعد إعلان عقوبة كهربا|فيديوجرف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي

17 حالة وفاة.. تفاصيل مأساوية في حادث أتوبيس الوادي الجديد|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ