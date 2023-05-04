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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أحمد حسام عوض: الحوار الوطني فرصة لعلاج تحديات الملف الاقتصادي

صدى البلد

أكد أحمد حسام عوض عضو جمعية رجال الأعمال وأمين شباب القاهرة بحزب مستقبل وطن أن انطلاق الحوار الوطني جاء في ظروف استثنائية خاصة في الجانب الاقتصادي الذي يتطلب تركيزا شديدا لعلاج التحديات الواضحة في الملف الاقتصادي ومساعدة الدولة والحكومة من خلال استطلاع اراء مختلف الجهات والاستفادة من الخبرات العلمية والعملية من رجال الاعمال والصناع وأساتذة الجامعات وأيضا الشباب.

وقال عوض إن الكوادر الشبابية في مصر لديها من الوعي والحس الوطني والكفاءة ما يؤهل الشباب للقيام بدور فعال في الإصلاح علي كافة المستويات الإنسانية والثقافية والاقتصادية والمجتمعية.

ووجه أحمد حسام عوض الشكر للقيادة السياسية ممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الشخصي ودعوته لانعقاد الحوار الوطني والاستماع الي مختلف الآراء من جميع فئات المجتمع مشيرا الي ان دعم السيد الرئيس ومتابعته لمخرجات الحوار الوطني ستكون قوة داعمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني .

وأكد أهمية إقامة العديد من الملتقيات والندوات التعريفية بصعوبة ما تواجهه مصر من تحديات داخلية وخارجية لها اثار سلبية علي المجتمع وأن أبناء مصر المخلصين لديهم الفرصة لإبداء الرأي والمساهمة في وضع الحلول لتجاوز هذه  المرحلة الحرجة .

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