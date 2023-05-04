تشكيل مانشستر يونايتد أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لـ مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة برايتون، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر يونايتد

وضم تشكيل مانشستر يونايتد كلا من:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: آيرون وان بيساكا - فيكتور ليندولف - لوك شاو - ديوجو دالوت

خط الوسط: فريد - كاسيميرو - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - أنتوني - أنتوني مارسيال

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أميكس ستاديوم معقل فريق برايتون.