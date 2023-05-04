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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

سفير إندونيسيا يؤكد تقدير بلاده لجهود شيخ الأزهر في دعم ورعاية الطلاب الوافدين

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

اختتم الجامع الأزهر، اليوم الخميس، الدورة التعريفية بالأزهر الشريف ومناهجه الدراسية، المقدمة للطلاب الوافدين الجدد الذين يدرسون في جامعة الأزهر، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام.

الدورة التعريفية بالأزهر

 تناول فيها أساتذة جامعة الأزهر المداخل الأساسية لتسع مواد بالمناهج الأزهرية، وقد حضر الاحتفالية المسؤولون بالجامع الأزهر، والسفير لطفي رؤوف، سفير دولة إندونيسيا بالقاهرة، وبامبانج سوريادي، المستشار التربوي والثقافي بالسفارة.

وأعرب سفير إندونيسيا عن شكر وتقدير بلاده لما يقدمه الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تجاه الطلاب الوافدين، وتوفير كل سبل الراحة لهم حتى يتفرغوا لطلب العلم، موصيًا طلاب إندونيسيا بالاهتمام بطلب العلم والاجتهاد في تحصيله، وأن يعكسوا ثقافة إندونيسيا في الاحترام والأدب في طلب العلم، حتى يكونوا قدوة حسنة لغيرهم من الطلاب، فعندما ينتهون من دراستهم بالأزهر الشريف سيكونون سفراءً للعلم في بلادهم.

وأكد الدكتور أحمد همام، مدير إدارة الشؤون الدينية بالجامع الأزهر، خلال كلمته بالاحتفالية، أن فضيلة الإمام الأكبر دائمًا يصدر توجيهات لكل العاملين بالأزهر لرعاية الطلاب الوافدين والاهتمام بهم وتذليل كل العقبات أمامهم، وهذا من أسرار زيادة أعداد الطلاب الوافدين بالأزهر، وتأتي هذه الدورة نتاجًا لهذا التعاون بين الجامع الأزهر واتحاد طلاب دولة إندونيسيا وسفارتها في القاهرة.

تأتي هذه الدورة برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، وحاضر فيها نخبة من علماء الأزهر الشريف.

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