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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التعادل الايجابي يحسم مواجهة البنك الأهلي والمقاولون بالدوري

صدى البلد

حسم التعادل الإيجابي مباراة نادي البنك الأهلي والمقاولون العرب بهدف لكل منهما  في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ27 لبطولة الدوري المصري.

تقدم فريق البنك الاهلي في الدقيقة 14 عن طريق احمد ياسر قبل ان يتعادل المقاولون العرب قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول عن طريق جوزيف اوشايا

فريق المقاولون العارب كان الأكثر خطورة بـ 22 تسديدة منهم 8 كرات في مرمي المنافس بينما سدد فريق البنك الاهلي 8 كرات اثنين منهم فقط شكلو خطورة علي مرمي المنافس

استحوذ فريق البنك الاهلي علي الكرة بنسبة وصلت الي 61%ددون خطورة بينما استحوذ المقاولون العرب علي الكرة بنسبة 39% .

وبدأ نادي المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب المدير الفني لفريق المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى:  محمود أبو السعود

الدفاع :  فاروقا نور الدين - أحمد علاء - جوزيف أوشايا، لويس هينستروزا.

الوسط : أحمد الشيمي - أحمد فوزي - أحمد عاطف "قطة".

الهجوم : عمر فايد - أمادو نياص - جون أوكلي.

وضمت دكة البدلاء أمير عابد ومحمد سالم ولؤي وائل وعبدالرحمن خالد جبنة وفادي فريد وأحمد عربي ومحمد مجلي ومحمد شوقي غريب ومحمد هاني تريكة.

وبدأ نادي البنك الأهلي بقيادة بابافاسيليو المدير الفني المباراة بتشكيل مكون من:

وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ اسحاقو يعقوبو _ محمود قاعود

خط الوسط : محمد فتحي _ محمود سيد  _ محمد هلال  _ كريم  بامبو  _ أحمد ياسر

خط الهجوم : أسامة فيصل

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