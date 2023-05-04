عيسى: مطلوب أن يكون الشعب على قلب رجل واحد في مواجهة الأزمات

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن جملة الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ" الشعب على قلب رجل واحد" ترددت في كافة الخطابات والبيانات في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، مشددًا على أنه ومن المطلوب أن يكون الشعب على قلب رجل واحد في مواجهة الأزمة الاقتصادية.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الخميس، أن الشعب المصري بكافة طبقاته وكافة العقول والتيارات تجمع على قلب رجل واحد.

الأزمة الاقتصادية

وشدد على أنه وعلى الرغم من أن الأزمة الاقتصادية طاحنة ومستمرة، إلا أن الجميع يرفض فكرة مواجهة الأزمة بالخروج إلى الشارع الذي يؤدي إلى فوضى وهو ما يجمع عليه الشعب بأكمله.

وتابع: "هناك إجماع شعبي مطلق وتعبير حقيقي عن شعب ناضج يرفض الفوضى في مواجهة الأزمة الاقتصادية"، مؤكدًا أن الشعب المصري هو شعب متحضر ويملك هذه الحضارة التي تجعل لنا ثقلا كبيرا.