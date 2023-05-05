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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام الخولي: مشهد الحوار الوطني كان يميزه التنوع والتقارب والاستماع لجميع وجهات النظر

المهندس حسام الخولي
المهندس حسام الخولي

قال  المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن مشهد الحوار الوطني كان يميزه التنوع السياسي والتقارب والاستماع لجميع وجهات النظر.

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وأضاف المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي”، المُذاع عبر فضائية “المحور”،: “كان هناك تقارب في الاستماع لوجهات النظر في الحوار الوطني”، لافتا: “نشارك في الحوار الوطني للاستماع والتعلم وذلك من خلال الاستماع وتقديم الأفكار والتعلم من الأفكار الأخرى”.

 

وأشار المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن،: “الحوار الوطني حوار مجتمعي كبير وليس مخصصا لموضوع واحد فقط وليس مخصصا لمرحلة بعينها، والكل يشارك بنية صافية لبناء جمهورية جديدة”.
 

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