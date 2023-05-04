صابر الرباعي يطرب جمهور "روائع الموجي" بأغنية "جبار"

أطرب الفنان صابر الرباعي جمهور حفل روائع الموجي بأغنية جبار للفنان عبد الحليم حافظ.

وعرض خلال حفل روائع الوجي فيلم عن الراحل وحكوا من خلاله عن مسيرته الفنية الكبيرة بشهادات من المقربين والمتخصصين.

وأحيت المطربة انغام حفل روائع الموجي الذي انطلق منذ قليل على خشبة مسرح ابو بكر سالم.

وتوافدت أعداد كبيرة على حفل روائع الموجي المقام حاليًا فى السعودية، ويحييه مجموعة كبيرة من النجوم المصريين.

وكان فى مقدمة الحضور الموسيقار حلمي بكر الذى حرص على الحضور على الرغم من الأزمة الصحية التى يمر بها وظهر على كرسي متحرك، بالإضافة إلى الملحن والموزع عزيز الشافعي ومحمد فؤاد وتامر عاشور وهشام الجخ وحميد الشاعري.

ويقام الحفل على خشبة مسرح أبوبكر سالم، بمنطقة بوليفارد رياض سيتى، ويتضمن عددا كبيرا من الأغانى والألحان التي اشتهر بها وغناها نجوم وكبار المطربين في الوطن العربى، أمثال أم كلثوم، وعبدالحليم حافظ، ونجاة الصغيرة، وشادية، وفايزة أحمد، ووردة، وصباح، وطلال مداح، والأمير عبدالله الفيصل، والأمير بدر بن عبدالمحسن.

يشارك في الغناء بالحفل كوكبة من المطربين، في مقدمتهم أنغام، عبادى الجوهر، صابر الرباعى، وائل جسار، شيرين عبدالوهاب، مى فاروق، زينة عماد، ماجد المهندس، ويشرف على الحفل يحيى الموجى، تحت قيادة المايسترو وليد فايد.