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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلم عن رحلة الموجي في حفل على خشبة مسرح أبو بكر سالم

صدى البلد

عرض خلال حفل روائع الوجي فيلم عن الراحل وحكوا من خلاله عن مسيرته الفنية الكبيرة بشهادات من المقربين والمتخصصين

وتحيي المطربة أنغام حفل ليلة الموجي الذي انطلق منذ قليل على خشبة مسرح أبو بكر سالم.

وتوافدت أعداد كبيرة على حفل روائع الموجي المقام حاليًا فى السعودية، ويحييه مجموعة كبيرة من النجوم المصريين.

وكان فى مقدمة الحضور الموسيقار حلمي بكر الذى حرص على الحضور على الرغم من الأزمة الصحية التى يمر بها وظهر على كرسي متحرك، بالإضافة إلى الملحن والموزع عزيز الشافعي ومحمد فؤاد وتامر عاشور وهشام الجخ وحميد الشاعري.

أنغام تفتتح حفل روائع الموجي

فؤاد وتامر عاشور وحميد.. توافد النجوم على حفل روائع الموجي بالسعودية

ويقام الحفل على خشبة مسرح أبوبكر سالم، بمنطقة بوليفارد رياض سيتى، ويتضمن عددا كبيرا من الأغانى والألحان التي اشتهر بها وغناها نجوم وكبار المطربين في الوطن العربى، أمثال أم كلثوم، وعبدالحليم حافظ، ونجاة الصغيرة، وشادية، وفايزة أحمد، ووردة، وصباح، وطلال مداح، والأمير عبدالله الفيصل، والأمير بدر بن عبدالمحسن. يشارك في الغناء بالحفل كوكبة من المطربين، في مقدمتهم أنغام، عبادى الجوهر، صابر الرباعى، وائل جسار، شيرين عبدالوهاب، مى فاروق، زينة عماد، ماجد المهندس، ويشرف على الحفل يحيى الموجى، تحت قيادة المايسترو وليد فايد.

أبو بكر سالم الشافعي السعودية الملحن والموزع عزيز الشافعي الموزع عزيز الشافعي الموسيقار حلمي بكر الوطن العرب المطربة انغام

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