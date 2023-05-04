كامل الأوصاف.. الجمهور يتفاعل مع عبادي الجوهر على مسرح أبو بكر سالم

لايزال حفل روائع الموجي يقدم العديد من النجوم، بعد تقديم المطربة أنغام وصابر الرباعي العديد من الأغاني الخاصة بالراحل محمد الموجي.

صعد منذ قليل الفنان عبادى الجوهر وقدم واحدة من أفضل الأغاني الخاصة بالراحل محمد الموجي والذى غناها عبد الحليم حافظ وهي أغنية كامل الأوصاف والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وحرص عبادى جوهر على إعادة بعض المقاطع نظرا لتفاعل الجمهور معه على المسرح.

وأحيت المطربة انغام حفل روائع الموجي الذي انطلق منذ قليل على خشبة مسرح ابو بكر سالم.

وتوافدت أعداد كبيرة على حفل روائع الموجي المقام حاليًا فى السعودية، ويحييه مجموعة كبيرة من النجوم المصريين.

وكان فى مقدمة الحضور الموسيقار حلمي بكر الذى حرص على الحضور على الرغم من الأزمة الصحية التى يمر بها وظهر على كرسي متحرك، بالإضافة إلى الملحن والموزع عزيز الشافعي ومحمد فؤاد وتامر عاشور وهشام الجخ وحميد الشاعري.

ويقام الحفل على خشبة مسرح أبوبكر سالم، بمنطقة بوليفارد رياض سيتى، ويتضمن عددا كبيرا من الأغانى والألحان التي اشتهر بها وغناها نجوم وكبار المطربين في الوطن العربى، أمثال أم كلثوم، وعبدالحليم حافظ، ونجاة الصغيرة، وشادية، وفايزة أحمد، ووردة، وصباح، وطلال مداح، والأمير عبدالله الفيصل، والأمير بدر بن عبدالمحسن.

يشارك في الغناء بالحفل كوكبة من المطربين، في مقدمتهم أنغام، عبادى الجوهر، صابر الرباعى، وائل جسار، شيرين عبدالوهاب، مى فاروق، زينة عماد، ماجد المهندس، ويشرف على الحفل يحيى الموجى، تحت قيادة المايسترو وليد فايد.