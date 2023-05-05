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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مروة الأزلى في أجواء رومانسية برفقة خطيبها

مروة وخطيبها
مروة وخطيبها

شاركت الفنانة مروة الأزلى، متابعيها صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

 
وظهرت مروة الأزلى، في الصورة برفقة خطيبها المخرج وائل فرج في لحظة رومانسية،  مما أثار إعجاب متابعيها.


أحدث أعمال الفنانة مروة الأزلي 


 يذكر أن آخر أعمال مروة الأزلى مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج وعدد كبير من نجوم الفن ومنهم النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.


وشاركت فى مسلسل توبة، بطولة عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون وعارفة عبد الرسول، إخراج أحمد صالح، وتم عرضه فى رمضان 2022.

مشوار الفنانة مروة الأزلي

كانت بداية الفنانة مروة الازلي الفنية كانت عام 2009 تقريبا، من خلال فيلم "عسل أسود" للفنان أحمد حلمى، حيث جسدت دور مضيفة الطائرة، كما ظهرت مروة الازلي فى مسلسل "فرقة ناجى عطا لله" للفنان عادل إمام، وكان الدور الأبرز لـ مروة الازلي والذى قدّمها للجمهور بشكلٍ واضح، هو فيلم "الألمانى" للفنان محمد رمضان عام 2012، حيث ظهرت فى دور "حبيبة" وهى الفتاة التى حبها بطل الفيلم.

مسلسلات شاركت بها

وتوالت أعمال مروة الازلي بعد سنوات عدة، منهم مسلسلات "تفاحة آدم" و"عد تنازلى" و"shoppingmode فيفا أطاطا" و"شمس" و"أرض النفاق" و"ضد مجهول" و"لدينا أقوال أخرى" و"زلزال" و"بحر"، بالإضافة إلى فيلم "أسوار القمر" و"ممنوع الاقتراب أو التصوير".

 

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مروة الازلى وخطيبها اجواء رومانسية الفنانة مروة الأزلي المخرج وائل فرج وقع التواصل الاجتماعي

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