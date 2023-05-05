صحف السعودية|وصول208 من رعايا الدول لجدة من السودان.. موعد تسجيل الطلاب المستجدين .. زلزال يضرب بنجلاديش.. الإسترليني يرتفع مقابل الدولار

وزراء الخارجية العرب يبحثون أزمة السودان وعودة سوريا إلى الجامعة العربية

حرس الحدود يواصل تسهيل وتسريع إجراءات القادمين من السودان

التعليم تعلن موعد التسجيل الإلكتروني للطلبة المستجدين

تقرير الأرصاد السعودية عن طقس اليوم

كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بكورونا

تناولت الصحف السعودية ،اليوم الجمعة، عدة موضوعات هامة محلية منها والدولية تهم المواطن العربي.



صحيفة الوطن

نشرت صحيفة "الوطن" السعودية عن انعقاد اجتماعين في جامعة الدول العربية بالقاهرة على مستوى وزراء الخارجية لبحث أزمة السودان، وعودة سوريا إلى الجامعة.

وسيرأس هذه الاجتماعات وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية لمجلس جامعة الدول العربية.

يذكر أن اجتماعا عقدته دول مجلس التعاون الخليجي في جدة في منتصف أبريل 2023 وشاركت فيه مصر والعراق والأردن للبحث في مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية، حيث اتفق الوزراء في اجتماع جدة على أهمية تأدية دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في سوريا.

وعقب الاجتماع بأيام زار وزير الخارجية السعودي دمشق، في أول زيارة رسمية سعودية إلى سوريا منذ القطيعة بين الدولتين مع بدء الأزمة في سوريا قبل 12 عاما.، علما أن جامعة الدول العربية علقت عضوية سوريا لديها في نوفمبر 2011.

ونشرت جريدة الوطن أيضاً عن مواصلة حرس الحدود السعودي بالأشتراك مع وزارة الداخلية السعودية تسهيل وتسريع إجراءات جميع القادمين إلى المملكة من جمهورية السودان عبر عمليات الإجلاء الإنسانية، وتسهيل دخول المواطنين وتقديم الدعم اللازم لرعايا الدول الشقيقة والصديقة.

كما سخرت إدارة حرس الحدود وبإشراف ومتابعة من مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبد الله الشهري، إمكاناتها المادية والتقنية والبشرية كافة، عبر ميناء جدة الإسلامي؛ لتسريع إنها إجراءات القادمين، وتسهيل دخولهم، إضافة إلى متابعة عملية دخول وخروج العاملين داخل الميناء، والقادمين عبر رحلات الإجلاء المستمرة، وتنظيم حركة المركبات والحافلات داخل الميناء بما يحقق أعلى مستويات السلامة والأمان، بالتكامل مع جميع الأجهزة الحكومية المشاركة في عمليات الإجلاء وفق اختصاص كل جهة



صحيفة عكاظ

نشرت صحيفة "عكاظ" السعودية عن إعلان وزارة التربية والتعليم عن موعد تسجيل الطلاب المستجدين وتسهم الخدمة الإلكترونية الجديدة في تنظيم آلية التسجيل والقبول في أكثر من 12 ألف مدرسة ابتدائية حكومية في المملكة، ومن المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 450 ألف طالب وطالبة، حيث تهدف لتطوير وتحسين تجربة أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم إلكترونياً دون مراجعة المدرسة.

وتوفير فرص عادلة لهم للالتحاق بالمدارس القريبة من سكنهم، كما تمنح أولياء الأمور فرصة تعديل الرغبات لاحقاً وفقاً لظروفهم.

وتعتمد آلية عمل الخدمة الجديدة على المفاضلة بتطبيق المعايير المناسبة بين الطلاب والطالبات المستجدين؛ لاستيعابهم في المدارس المحدّدة، من خلال الربط الإلكتروني مع البيانات المسجلة في الجهات ذات العلاقة، وفقاً لحوكمة دقيقة ودخول آمن من خلال النفاذ الوطني الموحد.



كما نشرت صحيفة "عكاظ " عن وصول 208 أشخاص من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى جدة.

وتحرص المملكة السعودية على توفير الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة وتسهيل مغادرتهم إلى بلادهم.



صحيفة المدينة

ونشرت صحيفة "المدينة" السعودية عن توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية عن حالة الطقس لهذا اليوم.

ويقول المركز أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تنشط وتحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، الجوف والحدود الشمالية, في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة وتمتد الى منطقة مكة المكرمة, كما يكون الطقس رطباً في الليل و الصباح الباكر على سواحل البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل الى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ومن متر الى متر ونصف يصل الى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل الى مائج على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة, , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

صحيفة الرياض

نشرت صحيفة "الرياض" السعودية عن تسجل كوريا الجنوبية أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بكورونا.

وسجلت كوريا الجنوبية اليوم 18752 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 31 مليونا و251 ألفا و203 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأضافت البلاد أيضا 6 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و518 حالة.



ونشرت "الرياض" عن ارتفاع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار واليورو.

فقد تداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق البريطانية عند 1.2572 دولار أمريكي، بزيادة 0.02 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1417 يورو بزيادة 0.55 %.

ونشرت "الرياض" أيضاً عن زلزال بلغت قوته 4.3 درجة على مقياس ريختر اليوم , ضرب بنجلاديش.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي, بأن مركز الزلزال، وقع على بعد 14 كيلومترا وعلى عمق عشرة كيلومترات شمال شرقي العاصمة دكا .

