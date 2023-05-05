1600 جنيه خلال عام| شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن تحرك الأسعار

أكد أسامة الجلا سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الذهب، هو ارتفاع الطلب وقلة المعروض.

وأضاف سكرتير شعبة الذهب، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك سعى لتوفير الذهب الخام فى السوق، لسد العجز في فارق التواجد بين الذهب الموجود في السوق والشراء.

ولفت إلى أن الطلب على الجنيه الذهب، والسبائك، أكبر بكثير من الطلب على المشغولات، ولذلك ارتفع سعر الذهب بشكل عام.

وأشار إلى أن الذهب زينة وخزينة، وأن البعض الآن يتجه لـ شراء الجنيه بسبب فارق السعر، وأن سعر الذهب عيار 21 من عام كان بـ 1000 جنيه، و اليوم وصل لـ أكثر من 2600، أي أن السعر ارتفع ثلاث أضعاف أو ارتفع 1600 جنيه مرة واحدة فى عام.

وأوضح أن سعر الدولار ليس له علاقة بـ ارتفاع سعر الذهب، ولكن سعر الذهب ارتفع بسبب الشراء.

وقد سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 مايو 2023، عيار 24 بيع 3,000 شراء 3,023 و عيار 21 بيع 2,625 شراء 2,645 و عيار 18 بيع 2,250 شراء 2,267.



