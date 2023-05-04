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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفع عالميا.. أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 4-5-2023

أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر

استقرت أسعار الذهب محليا خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس بعد ارتفاعات عنيفة شهدتها خلال شهر أبريل الماي بلغت نحو 470 جنيه في الجرام الواحد .

و يرصد موقع "صدى البلد" سعر الذهب فى مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس 4 مايو  2023  على مستوى كافة الأعيرة وفقا Egypt Gold price today .

سعر الذهب دون مصنعية

عيار 24 الأعلى سعرا

وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الخميس نحو  3009جنيه  .

سعر جرام الذهب عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الخميس نحو 2755 جنيه .

سعر عيار 21 الأشهر تداولا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الخميس نحو  2630جنيه .

سعر الذهب عيار 18

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الخميس نحو 2254جنيها .

سعر الذهب عيار 18

الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس نحو 1753 جنيها.

عيار 12 الأقل سعر

بلغ سعر جرام الذهب  عيار 12 الأقل سعرا اليوم الخميس نحو 1503جنيها.

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لمدة يومين .. انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر

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ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2650 جنيهًا

 

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية  اليوم الخميس نحو 21.040جنيه

سعر كيلو الذهب

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الخميس نحو  3 مليون جنيه

سعر الذهب في مصر

 

سعر آوقية الذهب

 

ارتفعت سعر الدهب عالميا عند سعر إغلاق البورصة العالمية أمس مسجلا 2041 دولار .

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب

 

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا:

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

يعد الذهب مكونا أساسي للاحتياطات النقدية فى العالم ومنها مصر ،يتكون الاحتياطي النقدي لمصر من احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي المختلف بالإضافة لعوائد القطاع السياحي والصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ورسوم العبور في قناة السويس.


 

 

 

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