لمدة يومين .. انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر

ينشر موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب للتعاملات المسائية في مصر اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.

ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة، وذلك بعد الانخفاض الملحوظ عن أمس.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

الاونصة بيع 92,411 شراء 93,478

الجنيه الذهب بيع 20,800 شراء 21,040

الكيلو بيع 2,971,429 شراء 3,005,714

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,971 شراء 3,006 جنيهات

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,724 شراء 2,755 جنيها

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,600 شراء 2,630 جنيها

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,229 شراء 2,254 جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,733 شراء 1,753 جنيها

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,486 شراء 1,503 جنيهات

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 92,411 شراء 93,478 جنيها

الجنيه الذهب بيع 20,800 شراء 21,040 جنيها

الكيلو بيع 2,971,429 شراء 3,005,714 جنيهات

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,000 شراء 3,057 جنيها

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,750 شراء 2,802 جنيه

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,625 شراء 2,675 جنيها

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,250 شراء 2,293 جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,750 شراء 1,783 جنيها

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,500 شراء 1,529 جنيها

سعر الذهب في مصر

الاونصة بيع 93,300 شراء 95,077 جنيها

الجنيه الذهب بيع 21,000 شراء 21,400 جنيه

الكيلو بيع 3,000,000 شراء 3,057,143 جنيها

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,994 شراء 3,029 جنيها

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,745 شراء 2,776 جنيها

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,620 شراء 2,650 جنيها

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,246 شراء 2,271 جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,747 شراء 1,767 جنيها

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,497 شراء 1,514 جنيها

سعر الذهب في مصر

الاونصة بيع 93,122 شراء 94,189 جنيها

الجنيه الذهب بيع 20,960 شراء 21,200 جنيه

الكيلو بيع 2,994,286 شراء 3,028,571 جنيها

سعر مصنعية الذهب

يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

سعر الذهب اليوم في مصر

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.