لمدة يومين .. انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر

ينشر موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب للتعاملات المسائية في مصر اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.
ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة، وذلك بعد الانخفاض الملحوظ عن أمس.
متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
الاونصة بيع 92,411 شراء 93,478
الجنيه الذهب بيع 20,800 شراء 21,040
الكيلو بيع 2,971,429 شراء 3,005,714
سعر الذهب اليوم
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 2,971 شراء 3,006 جنيهات
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 2,724 شراء 2,755 جنيها
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 2,600 شراء 2,630 جنيها
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 2,229 شراء 2,254 جنيها
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,733 شراء 1,753 جنيها
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 1,486 شراء 1,503 جنيهات
سعر الذهب اليوم في مصر
الاونصة بيع 92,411 شراء 93,478 جنيها
الجنيه الذهب بيع 20,800 شراء 21,040 جنيها
الكيلو بيع 2,971,429 شراء 3,005,714 جنيهات
سعر الذهب أمس
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 3,000 شراء 3,057 جنيها
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 2,750 شراء 2,802 جنيه
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 2,625 شراء 2,675 جنيها
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 2,250 شراء 2,293 جنيها
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,750 شراء 1,783 جنيها
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 1,500 شراء 1,529 جنيها
سعر الذهب في مصر
الاونصة بيع 93,300 شراء 95,077 جنيها
الجنيه الذهب بيع 21,000 شراء 21,400 جنيه
الكيلو بيع 3,000,000 شراء 3,057,143 جنيها
سعر الذهب أول أمس في مصر
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 2,994 شراء 3,029 جنيها
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 2,745 شراء 2,776 جنيها
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 2,620 شراء 2,650 جنيها
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 2,246 شراء 2,271 جنيها
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,747 شراء 1,767 جنيها
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 1,497 شراء 1,514 جنيها
سعر الذهب في مصر
الاونصة بيع 93,122 شراء 94,189 جنيها
الجنيه الذهب بيع 20,960 شراء 21,200 جنيه
الكيلو بيع 2,994,286 شراء 3,028,571 جنيها
سعر مصنعية الذهب
يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".
ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.