عملا عدائيا.. لافيروف يتوعد برد قاس وملموس بشأن هجوم المسيرات على الكرملين

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، أن الهجوم على الكرملين كان "عملا عدائيا"، مشددا على أن موسكو سترد بخطوات ملموسة.

وجاء ذلك في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد في منتجع ولاية غوا الساحلية، حيث يشارك الوزير في اجتماع وزراء خارجية "منظمة شنجهاي للتعاون" اليوم الجمعة

وقال لافروف إن كييف لن تحاول مهاجمة الكرملين دون إخطار "سادتها في الغرب"



وحذر من أن الهجوم على الكرملين "سيلقي الرد المناسب من جانبنا".

وتابع بالقول إن "روسيا مستعدة للتحدث مع الغرب وهذا سيحدث عاجلا أم آجلا".

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن: "جميع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي دانوا العمل الإرهابي، وخاصة وزير الخارجية الباكستاني".

وأشار إلى أن "واشنطن لا تتوقف عن إمداد نظام كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية، والجميع يدرك الطابع الجيوسياسي للأزمة الراهنة".

وحول سؤال عن موقف الهند بشأن الهجوم الإرهابي على الكرملين، قال لافروف إن "موقف الهند واضح في وقف جميع الاستفزازات ورفض أي عمليات إرهابية".

وقد اتهمت روسيا، أمس، الولايات المتحدة بإصدار أمر لأوكرانيا بشن الهجوم الذي استهدف بطائرتين مسيّرتين مبنى الكرملين في موسكو، أول من أمس، الذي أحبطته الدفاعات الروسية، وسط نفي كييف أي ضلوع لها فيه.

فيما نددت بموجة "أنشطة إرهابية وتخريبية" أوكرانية غير مسبوقة على أراضيها. وفي المقابل، رد البيت الأبيض على اتهامات موسكو بأن "لا علاقة لنا بهذه القضية".

وتفصيلاً، أوردت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، نقلاً عن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله إن "جهود كييف وواشنطن لإنكار أي مسؤولية لهما سخيفة تماما".

