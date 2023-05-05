عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تأجيل زيارة وزير الخارجية السوري إلى بغداد.. لهذا السبب

فيصل المقداد
فيصل المقداد

أرجأ وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، زيارته إلى العراق، لتزامنها مع اجتماع مزمع عقده في القاهرة حول سوريا والسودان الأسبوع المقبل. 

واتفق وزيرا خارجية سوريا والعراق، على تأجيل زيارة المقداد إلى بغداد، نظراً لمشاركة وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في اجتماع القاهرة، وقررا تحديد موعد آخر للزيارة فيما بعد، وفقاً لصحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة السورية. 

وذكرت أن الاجتماع "الاستثنائي" حول الوضع في سوريا والسودان، سيعقد يوم الأحد المقبل، برئاسة جمهورية مصر العربية، وذلك قبل انعقاد القمة العربية في الرياض يوم الـ 19 من مايو الجاري. 

ونقلاً عن مصادر دبلوماسية عربية في القاهرة، أشار المصدر إلى أن "اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية سيعقد يوم الأحد القادم في مقر الجامعة بالقاهرة". 

وكشف أن على جدول أعمال الاجتماع بندان هما "استئناف مشاركة وفد الجمهورية العربية السورية في اجتماعات الجامعة العربية والمنظمات كافة التي تتبع له، والبحث في الوضع الراهن في السودان والصراع القائم بين الأطراف".

يشار إلى أنه كان من المقرر أن يجري وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، يوم السبت المقبل (6 مايو 2023)، زيارة إلى بغداد لبحث العلاقات الثنائية وآخر المستجدات في المنطقة. 

وكان سيلتقي المقداد خلال زيارته الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، كذلك سيجري مباحثات ثنائية مع نظيره العراقي فؤاد حسين، حيث ستركز مباحثاته على تعزيز العلاقات الثنائية وآخر مستجدات الاتصالات والاجتماعات في المنطقة. بحسب جريدة الوطن.
 

الصفدي: جامعة الدول العربية ستنظر في عودة سوريا إليها قريبا

مصادر: اجتماع لوزراء الخارجية بالجامعة العربية الأحد لبحث عودة سوريا وأوضاع السودان

وزير الخارجية السوري فيصل المقداد العراق السودان سوريا وزيرا خارجية سوريا والعراق زيارة المقداد إلى بغداد وزير الخارجية العراقي جمهورية مصر العربية القمة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة القيمة| مفاجأة لـ الملاك بعد إلغاء قانون الإيجار القديم.. مقترح

بعد إعلان زملائه انضمامه للأهلي .. والد إمام عاشور يلمح بقرب إتمام الصفقة

رسميا 3000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 مايو 2023

أسهل قضية| ميدو يصدم الأهلي قبل مواجهة بيراميدز بشأن كهربا

أخبار الرياضة.. زملاء إمام عاشور يعلنون انضمامه للأهلي.. ميدو يعلن نبأ سارا لجماهير الزمالك بشأن السوبر

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 5 مايو 2023

شيرين عبد الوهاب من حفل روائع الموجي : آسفة على الغلطة .. بس أم كلثوم بتخوف

خسوف القمر 2023.. هل هو من علامات القيامة وماذا نفعل عند حدوثه؟

ترشيحاتنا

مصريون وعرب| تعرف على معلقين مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز

كينو في حوار لـ “صدى البلد”: أتمنى تتويج بيراميدز بالسوبر.. وهذه حقيقة اقترابي من الأهلي

الطماطم بـ 6 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 5-5-2023

3 محاور وثلاثة ملفات مستبعدة.. ماذا يقدم الحوار الوطني وما أهم قضاياه؟

إيحاءات ومحتوى فاضح.. القصة الكاملة لسقوط البلوجر أم زياد وهبة| فيديو

تأجيل زيارة وزير الخارجية السوري إلى بغداد.. لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غريبة.. محمد رمضان يثير الجدل بإطلالته في أمريكا

رايح عشان البوفيه| 4 أبراج تركز على الطعام في حفلات الزفاف

نوع من الريجيم يزيد من خطر الوفاة| ابعد عنه فورا

طريقة عمل فطائر البطاطس.. جديدة وغير تقليدية

فيديو

إطلالات ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تثير ضجة على السوشيال ميديا "فيديوجراف"

تضم 600 منهم .. قصة مدينة ذات أعلى نسبة لانتشار أطباء الأسنان

يصدم الملايين.. فيديو لطبيب يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب؟

السر في اللمبي .. حلا شيحا ترد على حقيقة عودتها للتمثيل وطلاقها من معز مسعود|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ