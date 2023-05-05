تأجيل زيارة وزير الخارجية السوري إلى بغداد.. لهذا السبب

أرجأ وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، زيارته إلى العراق، لتزامنها مع اجتماع مزمع عقده في القاهرة حول سوريا والسودان الأسبوع المقبل.



واتفق وزيرا خارجية سوريا والعراق، على تأجيل زيارة المقداد إلى بغداد، نظراً لمشاركة وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في اجتماع القاهرة، وقررا تحديد موعد آخر للزيارة فيما بعد، وفقاً لصحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة السورية.



وذكرت أن الاجتماع "الاستثنائي" حول الوضع في سوريا والسودان، سيعقد يوم الأحد المقبل، برئاسة جمهورية مصر العربية، وذلك قبل انعقاد القمة العربية في الرياض يوم الـ 19 من مايو الجاري.



ونقلاً عن مصادر دبلوماسية عربية في القاهرة، أشار المصدر إلى أن "اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية سيعقد يوم الأحد القادم في مقر الجامعة بالقاهرة".



وكشف أن على جدول أعمال الاجتماع بندان هما "استئناف مشاركة وفد الجمهورية العربية السورية في اجتماعات الجامعة العربية والمنظمات كافة التي تتبع له، والبحث في الوضع الراهن في السودان والصراع القائم بين الأطراف".



يشار إلى أنه كان من المقرر أن يجري وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، يوم السبت المقبل (6 مايو 2023)، زيارة إلى بغداد لبحث العلاقات الثنائية وآخر المستجدات في المنطقة.



وكان سيلتقي المقداد خلال زيارته الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، كذلك سيجري مباحثات ثنائية مع نظيره العراقي فؤاد حسين، حيث ستركز مباحثاته على تعزيز العلاقات الثنائية وآخر مستجدات الاتصالات والاجتماعات في المنطقة. بحسب جريدة الوطن.

