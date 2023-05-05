مطار مرسى علم يستقبل 128 رحلة طيران تقل 25 ألف سائح أجنبي

يستقبل مطار مرسي الدولي ١٢٨ رحلة طيران تقل حوالي 25 ألف سائح أجنبى من جنسيات مختلفة قادمة من مطارات 11 دولة أوروبية الأسبوع المقبل من المقرر وصولهم بدءا من غد السبت وحتى نهاية الأسبوع حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.



كشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر بأن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات كشف وصول 128‪ رحلة طيران قادمة من مطارات 11 دولة أوروبية وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية وإنهاء إجراءات الوصول بصالات الوصول وفرق العلاقات العامة تكون في استقبال السائحين بالورود لدى وصولهم.

مشيرا إلى استعدادات فنادق مرسي علم لاستقبال حوالي 25 ألف سائح من المقرر وصولهم على مدار الأسبوع المقبل من 11 دولة أوروبية هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا والنمسا ولوكسمبرج و فرنسا و سلوفاكيا.



موضحا بأنه يتم عمل برامج ترفيهية وحفلات موسيقية على شواطئ مرسي علم للسائحين بصفة أسبوعية بهدف الترفيه وتنشيط السياحة بواسطة فرق الأنيميشن على الشواطئ.