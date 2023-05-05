المجر تدعو لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت

دعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، إلى إنهاء النزاع في أوكرانيا وأنه يجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن لأنه لا يمكن أن يكون هناك فائزون في هذه المعركة.



وقال رئيس الوزراء لراديو كوسوث: "كان موقف المجر منذ البداية هو المحايدة لأن في هذه الحرب لن يكون هناك أي رابح، وسيخسر الجانبين المزيد إذا أستمرت"، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وأوضح أن الدول الغربية تقدم لأوكرانيا دعمًا واسعًا وهي من تقرر بنفسها المبلغ الذي يرغبون في إنفاقه على تسليح الجيش الأوكراني.

من ناحية أخرى قال أوربان: لدى روسيا عدد أكبر وجيش أكبر، وأسلحة نووية، وقال أنه لايريد أن يتطور الأمر إلى حرب نووية لانه لا يتخيل أن هناك قوة تهزم قوة النووية.



وعندما سئل عن هجوم مضاد محتمل من قبل الجيش الأوكراني ، قال إن هذه هي الفرصة الأخيرة للأوكرانيين لتحقيق أي نجاح عسكري، مضيفاً أنه إذا حدث ذلك ، فسيرى الجميع ما هو توازن القوى الحقيقي بين الأطراف المتصارعة، وستكون هناك المزيد من الفرص لاتخاذ إجراءات دبلوماسية باسم السلام.