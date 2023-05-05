أسعار تذاكر حفل مدحت صالح بالشيخ زايد.. تعرف عليها

يستعد المطرب مدحت صالح لإحياء حفل غنائى يوم ٢٧ مايو الجاري على مسرح تياترو بالشيخ زايد.

وبدأ مدحت صالح الترويج للحفل من خلال صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام حيث قام بطرح فيديو دعا فيه جمهوره بحجز تذاكر الحفل عن طريق أحد المواقع المتخصصة فى الحجز أون لاين.

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل بأربع فئات مختلفة الأولى بـ٤٥٠ جنيه والثانية بـ٤٠٠ جنيه، والثالثة بـ٣٠٠ جنيه والأخيرة بـ٢٥٠ جنيها.

آخر حفلات مدحت صالح

وأحيا مدحت صالح مؤخرا حفلا غنائيا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات ليالى رمضان التى تنظمها الأوبرا على مدار الشهر الكريم.



وقدم مدحت صالح خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة ومنها حكاية وردية ، ولاتسوى دموع ، ح اتكلم ، كوكب تانى ، المليونيرات، حد يقول لحبيبى، ويتقال.

أخر تصريحات مدحت صالح

وحل مدحت صالح مؤخرا ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم فى حلقة جديدة من حلقات برنامجها الشهير حبر سرى المذاع عبر فضائية القاهرة والناس.



وأكد المطرب مدحت صالح، خلال الحلقة أن تربع الهضبة عمرو دياب على عرش الأغنية في مصر حتى الان دليل على نجاح وتألق وإصرار وإدارة صحيحة، قائلا: "تربع عمرو دياب جمال ونجاح ونجاحه يضايق الناس اللي قلوبها ضعيفة ولكن الناس اللى قلوبها حلوة لا تغضب".

وأضاف مدحت صالح، أن الفن يعني حب ونريد ان نستمتع بما نقدمه من أعمال فنية للجمهور، متابعا: "أنا متعتي في الحياة أني أغني دون أن يحصل أي تشابك بيني وبين أى حد والمقارنة لا تشغلني".

وتابع مدحت صالح : "اعتبر نفسي بره مدرسة الترتيب والالقاب، وأنا مبحبش التصنيف ولا الترتيب لان ده مؤذى نفسيا لناس كتير، وعايزين نعلم الشارع أن المقارنة فكرة احنا اللي اخترعناها وانا بحب استمتع بحياتي واللي عايز يستمتع بحياته يفكر في الاعمال مش الاشخاص".