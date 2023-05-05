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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. استئناف منافسات تصفيات مجموعة النيل في بطولة BAL

صدى البلد

تستكمل اليوم الجمعة مباريات تصفيات مجموعة النيل لبطولة الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL، بعد الراحة السلبية التي حصلت عليها الفرق المشاركة أمس الخميس.

وتقام اليوم مواجهتين، تجمع الأولى بين الأهلي وبترو دي لواندا الأنجولي، وتنطلق في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والمواجهة الثانية تجمع بين سيتي أويلرز الأوغندي وفيروفيارو الموزمبيقي، وتنطلق الساعة ٧:٣٠ مساء بتوقيت القاهرة.

وتستمر منافسات مجموعة النيل حتى 6 مايو المقبل ، وتتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى نهائيات BAL التي تقام في رواندا في الفترة من 20 إلى 27 مايو المقبل.

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