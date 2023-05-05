كولر يفاجئ لاعبيه بقرار جديد قبل مواجهة بيراميدز

فاجأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لاعبيه بقرار أن يخوضوا مراناً بدنيا خفيفا في بفندق الإقامة ظهر اليوم الجمعة، وفقا للبرنامج الذي حدده مارسيل كولر، المدير الفني للفريق؛ استعدادا لخوض مباراة السوبر أمام بيراميدز مساء اليوم.

وكان الفريق قد خاض مرانه الختامي مساء أمس الخميس، على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات، واستغرق قرابة الساعة، وأدى الفريق خلاله تدريبات بدنية وفنية متنوعة بالكرة استمرت لمدة ١٥ دقيقة، ثم قاد بعدها كولر اللاعبين في فقرة تدريبية، وأعقبها المدير الفني بتقسيمة قوية بمشاركة جميع اللاعبين، قبل أن يختتم فقرات المران بالتدريب على ركلات الترجيح.

ويواجه الأهلي فريق بيراميدز في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على لقب السوبر المصري، والذي يقام على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية.