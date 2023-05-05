عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم اتهامات بشأن هجوم المسيرات.. تصريح مثير للكرملين بشأن الاتصالات مع أمريكا

المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، إمكانية الاتصالات مع واشنطن لتحقيق مصالح موسكو وأهدافها.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه لم يستبعد إمكانية الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الاتصالات ستستمر حسب الضرورة لضمان مصالح البلاد.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت أي اتصالات بين موسكو وواشنطن ممكنة في ضوء إنكار الولايات المتحدة التورط في حادثة مهاجمة الكرملين بالمسيرات، وهل بقيت أي خطوط تحفظ العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، أجاب بيسكوف: "بالطبع هذا ممكن. بالطبع، أي اتصالات ممكنة لتحقيق أهدافنا، لضمان مصالحنا، بالطبع، ستستمر الاتصالات، إذا لزم الأمر".

واتهمت روسيا، أمس، الولايات المتحدة بإصدار أمر لأوكرانيا بشن الهجوم الذي استهدف بطائرتين مسيّرتين مبنى الكرملين في موسكو، أول من أمس، الذي أحبطته الدفاعات الروسية، وسط نفي كييف أي ضلوع لها فيه.

فيما نددت بموجة "أنشطة إرهابية وتخريبية" أوكرانية غير مسبوقة على أراضيها. وفي المقابل، رد البيت الأبيض على اتهامات موسكو بأن "لا علاقة لنا بهذه القضية".

وتفصيلاً، أوردت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، نقلاً عن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله إن "جهود كييف وواشنطن لإنكار أي مسؤولية لهما سخيفة تماما".

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، أن الهجوم على الكرملين كان "عملا عدائيا"، مشددا على أن موسكو سترد بخطوات ملموسة.

وقال لافروف إن كييف لن تحاول مهاجمة الكرملين دون إخطار "سادتها في الغرب"

وحذر من أن الهجوم على الكرملين "سيلقي الرد المناسب من جانبنا".

وتابع  بالقول إن "روسيا مستعدة للتحدث مع الغرب وهذا سيحدث عاجلا أم آجلا".

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن: "جميع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي دانوا العمل الإرهابي، وخاصة وزير الخارجية الباكستاني".

وأشار إلى أن "واشنطن لا تتوقف عن إمداد نظام كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية، والجميع يدرك الطابع الجيوسياسي للأزمة الراهنة".
 

روسيا والولايات المتحدة دميتري بيسكوف سيرجي لافروف مهاجمة الكرملين موسكو وواشنطن الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الهجوم على الكرملين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والد حلا شيحة يكشف حقيقة طلاقها من معز مسعود

840 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة وهذه قيمة عيار21 الآن

زيادة القيمة| مفاجأة لـ الملاك بعد إلغاء قانون الإيجار القديم.. مقترح

3 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر|نزل التردد الآن

كسر زجاج قطار تالجو الفاخر ناتج عن قيام أحد الأطفال العابثين برشق الحجارة

رسميا 3000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 مايو 2023

أسهل قضية| ميدو يصدم الأهلي قبل مواجهة بيراميدز بشأن كهربا

بعد حبسها.. مفاجأة مُحزنة تنتظر أمّ زياد مدّعية الرذيلة ضد أبنائها

موضوعات متعلقة

10 سنن يوم الجمعة .. تغفر ذنوبك وتضيء لك بين الجُمعتين

فتاوي وأحكام.. تكرار الحلف بالطلاق وما كفارته؟.. هل كثرت الزلازل غضب من الله وعلامة لقرب يوم القيامة؟.. هل الصدقة بنية حاجة معينة تتحقق؟.. وحرمة تّرك الحذاء مقلوبًا؟

دعاء الزلزال .. ردده يحميك من شر الهزات الأرضية وموت الفجأة

دعاء المطر .. 3 كلمات نبوية تفتح لك الأبواب المغلقة

شاهد.. ألمانيا تقدم دبابة ليوبارد-2 لعبة لأوكرانيا.. تفاصيل

دعاء الزلزال ..ردده يحفظك من الهزات الأرضية والكوارث وتأمن عند الفزع

دعاء الأيام البيض لشهر رجب .. ردده يفتح لك الأبواب المغلقة

موعد صيام الأيام البيض لشهر رجب .. 8 مكافآت إلهية للصائمين

ترشيحاتنا

الجيش السوداني لـ صدى البلد: ميليشيا الدعم السريع طردت المرضى من المستشفيات وحولتها لثكنات عسكرية

قناة إسرائيلية: حماس دخلت المشهد العسكري في الضفة بقوة

Meteosat-12.. قمر صناعي أوروبي جديد يكشف كوارث الطقس قبل حدوثها

الأهلي الغالي.. جماهير القلعة الحمراء تساند الفريق قبل مواجهة بيراميدز بكأس السوبر

اتطلقوا ولا لسة؟ .. صور جمعت بين معز مسعود وحلا شيحة|شاهد

حكايات من مسيرته.. حيدر حيدر حياة مليئة بالترحال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

12 جنيها مرة واحدة.. تراجع غير مسبوق في أسعار أطباق البيض| تفاصيل

تحذير من شرب الشاي بهذه الطريقة|أحترس

تسبب الوفاة.. معلومات صادمة عن حقن البرد| لن تصدق

عمرها 80 سنة وصدمت الجميع بصوتها وهي تغني لأم كلثوم.. شاهد

فيديو

مش بنام وبتألم.. جوري بكر تكشف تعرضها للحسد بعد جعفر العمدة

إطلالات ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تثير ضجة على السوشيال ميديا "فيديوجراف"

تضم 600 منهم .. قصة مدينة ذات أعلى نسبة لانتشار أطباء الأسنان

يصدم الملايين.. فيديو لطبيب يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ