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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة زوجين في حادث انفجار أسطوانة غاز بـ الشرقية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب رجل وزوجته بحروق من الدرجة الأولى والثانية بجميع أنحاء الجسد، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزلهما بدائرة مركز فاقوس وتم نقل المصابين الي مستشفى القرين وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية  إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى القرين المركزى، بإستقبال كلا من" هانى م ع ح" 40 سنة مصابا بحروق من الدرجة الثانية فى اليد اليمنى، ومن الدرجة الأولى فى اليد اليسرى والوجه، و"سناء م م خ" 35 سنو مصابه بحروق متعددة باليد والوجه والقدمين، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزلهما بدائرة مركز فاقوس وتم نقل المصابين الي مستشفى القرين وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

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