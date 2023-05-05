حماة المستقبل: الحوار الوطني يخدم الصالح العام في لحظة تاريخية وتحديات جسام

شارك حزب حماة المستقبل، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، وذلك عقب تلقيه الدعوة الرسمية للمشاركة في فعاليات الحوار وجلساته المقبلة.

ومثل حزب حماة المستقبل إسلام عوض، نائب رئيس حزب حماة المستقبل، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية، فيما سيكون مقررا مشاركة عدد لافت من قيادات الحزب في باقي الجلسات المقبلة عبر لجان الحوار الوطني المختلفة، لتقديم رؤى الحزب في الملفات المقرر مناقشتها في فعاليات جلسات الحوار الوطني.

وأعرب المهندس علي عبده، رئيس حزب حماة المستقبل، عن بالغ تقديره لتلك المشاركة في فعالية وطنية كبيرة تناقش تحديات الدولة المصرية والإسهام في وضع حلول لها، لافتا إلى أن تلك المشاركة هي الأولى لحزب حماة المستقبل الوليد، وهي نواة لمشاركات متعددة خلال الفترة المقبلة في كافة الفعاليات الوطنية، لافتًا إلى أن الحوار الوطني يؤكد أننا أمام لحظة تاريخية يجتمع خلالها أبناء الوطن لمناقشة تحدياته ووضع حلول للعقبات التي تواجهه.

وقال رئيس حزب حماة المستقبل، إن الحزب، وعبر لجانه النوعية، وما يضمه من خبرات وكفاءات في كافة القطاعات والمجالات المختلفة، سيشارك بتقديم رؤى جادة، قابلة للتطبيق، في كافة محاور الحوار الوطني الثلاث ( السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي)، مشيرا إلى أن المشاركة في هذه الفعالية التي دعا لها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل إفطار الأسرة المصرية، واجب وطني وعلى الجميع أن يقف صفا واحدا خلف قيادته السياسية وعلى قلب رجل واحد من أجل تخطي العقبات التي تواجه وطننا الحبيب وسط عالم مليء بالأزمات الدولية وموجة تضخمية عالمية أثرت قطعا على جميع دول العالم.

بدوره، ثمن إسلام عوض، نائب رئيس حزب حماة المستقبل، تلك المشاركة والتي تؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، أن الدولة المصرية وفي ظل الجمهورية الجديدة، تخطو خطوات هائلة من حيث تفعيل المشاركة الوطنية لكافة التيارات والتوجهات السياسية واحترام الرؤى والأخذ بها، لافتا إلى أن قوة الحوار الوطني تنطلق من صاحب الدعوة لها وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن حزب حماة المستقبل لديه أجندة كاملة برؤى مختلفة سيقدمها لمجلس أمناء الحوار الوطني، معربا عن جاهزية الحزب، منذ أشهر، لتلك الفاعلية وأنه لن يبخل عن تقديم شيء طالما أنه يصب في مصلحة الصالح العام والوطني، داعيا الجميع إلى المشاركة الفاعلة والإيجابية لكي ننهض ببلدنا ووطننا الحبيب مصر.