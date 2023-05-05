عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة تبحث آليات التعاون مع بيت الحكمة الإماراتي

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

قامت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بزيارة "بيت الحكمة"، و"دارة الدكتور سلطان القاسمي "بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية، وذلك ضمن زيارتها التي بدأتها أمس الأول لحضور حفل افتتاح مهرجان الشارقة القرائي للطفل.

 

حيث اطلعت وزيرة الثقافة على أقسام "بيت الحكمة " والذي يضم شُرفة المعرفة، وخزنة الحكمة وهي مساحة مُخصصة لمجموعة من الكتب النادرة ، وقاعة الرشيد والتي تم تصميمها لاستضافة المؤتمرات والفعاليات والمعارض، وهي المُجهزة بحلول مُتقدمة وقابلة للتغيير ، كما يوجد بها 7 غرف مغلقة مخصصة للدراسة والاجتماعات والجلسات النقاشية، وميدان الحكمة، وركن القارئ الصغير وهي مساحة رحبة للتعلّم والقراءة إلى جانب الاستفادة من ورش العمل التي تُعقد لتبادل الأفكار وإطلاق العنان لمخيلة الصغار وتحفيزهم نحو التفكير الإبداعي وقد تم تصميمه خصيصاً للصغار من عمر 3 وحتى 12 سنة، ليقدم لهم برامج متنوعة باللغتين العربية والإنجليزية.

 

واطلعت كذلك على قاعة طباعة وتغليف الكتب والتي تتيح طباعة وتغليف الكتب خلال دقائق قليلة، وتمنح هذه التكنولوجيا للمستخدمين فرصة "النشر الذاتي" لأعمالهم، بالإضافة إلى طباعة الكتب الرقمية المتوافرة في المكتبة حسب الطلب، كما زارت ديوان السيدات وهو مساحة مُخصصة للسيدات تمنحهم الخصوصية للاستمتاع بالقراءة والمطالعة وعقد الاجتماعات والندوات، ومخبر الجزري وهو عبارة عن مخبر تصنيع رقمي مصمم للمشاريع  المبتكرة يحتوي على تقنيات متطورة في الطباعة وآلات مثل الطابعات ثلاثية الأبعاد، وقاطع الليزر، إلى جانب آلة التحكم الرقمي الصغيرة، بالإضافة إلى معرض الخوارزمي.

 

وأشادت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بما يشمله "بيت الحكمة" من محتويات، والتي تتضمن تشكيلة متفردة من الكتب  المميزة والنادرة في مختلف فروع المعرفة، معربةً عن تطلعاتها إزاء تفعيل المزيد من التعاون الثقافي بين الجانبين.

 

كما ناقشت وزيرة الثقافة، ومروة العقروبي، مدير مشروع بيت الحكمة، آليات التعاون بين الوزارة والبيت، لإقامة عدد من معارض الكتب لرموز الفكر والإبداع المصري، إلى جانب تنظيم عدد من الأنشطة على أرض مصر، كما تناول اللقاء دعم وزارة الثقافة المصرية لمبادرة "كان يا ما كان" لتنظيم ورش حكي، وتوزيع كتب الأطفال واليافعين بالقرى والنجوع، وتنظيم عدد من الأنشطة الثقافية.

 

وقالت العقروبي: "سعدنا اليوم بزيارة الدكتورة نيفين الكيلاني، إلى بيت الحكمة، على هامش مشاركتها في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، حيث ناقشنا سوياً أوجه التعاون الممكنة في الجوانب العلمية والثقافية والفنية، وذلك في ضوء العلاقات الثقافية المميزة التي تجمع مصر الشقيقة بدولة الإمارات بوجه عام، وبإمارة الشارقة على وجه الخصوص، واستناداً إلى الأهمية والدور الثقافي الريادي لجمهورية مصر العربية في نشر الثقافة والفنون العربية والإسلامية".

 

وزارت وزيرة الثقافة، "دارة الدكتور سلطان القاسمي" والتي تضم المقتنيات الخاصة والعلمية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، والتي جمعها خلال عدة سنوات، وتضم قاعة الصور الشخصية الخاصة بسمو الحاكم، كما تتضمن صور المقابلات الرسمية مع ملوك وحكام ورؤساء دول العالم، والهدايا الرمزية الرسمية المقدمة من الدول العربية والصديقة والمؤسسات المحلية والعالمية، والمتمثلة في الأوسمة، والميداليات والدروع، وكذلك مفاتيح بعض المدن العالمية التي حصل عليها ومنها قلادة جمهورية مصر العربية والتي منها له الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديرا لما قدمه من أجل جمهورية مصر.

 

كما تشمل الدارة العديد من الأقسام منها: تاريخ الخليج العربي من خلال الخرائط، والحياة في الخليج، وقاعة القواسم، ومكتبة الدارة، وقاعة الوثائق، وقاعة العالم الإسلامي، وتضم أيضا نماذجاً من السفن الشراعية الأوروبية والمحلية التي لعبت دورا رائدا في تاريخ الإبحار في المنطقة.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة زيارة بيت الحكمة دارة الدكتور سلطان القاسمي مهرجان الشارقة القرائي للطفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والد حلا شيحة يكشف حقيقة طلاقها من معز مسعود

840 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة وهذه قيمة عيار21 الآن

زيادة القيمة| مفاجأة لـ الملاك بعد إلغاء قانون الإيجار القديم.. مقترح

3 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر|نزل التردد الآن

كسر زجاج قطار تالجو الفاخر ناتج عن قيام أحد الأطفال العابثين برشق الحجارة

رسميا 3000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 مايو 2023

أسهل قضية| ميدو يصدم الأهلي قبل مواجهة بيراميدز بشأن كهربا

بعد حبسها.. مفاجأة مُحزنة تنتظر أمّ زياد مدّعية الرذيلة ضد أبنائها

ترشيحاتنا

بالأسماء.. إصابة 16 شخص في تصادم سيارتين ببني مزار المنيا

إيران تعلن عن طرد 4 دبلوماسيين من أذربيجان .. ما السبب؟

قنوات مفتوحة.. طريقة مشاهدة مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز على النايل سات

الجيش السوداني لـ صدى البلد: ميليشيا الدعم السريع طردت المرضى من المستشفيات وحولتها لثكنات عسكرية

قناة إسرائيلية: حماس دخلت المشهد العسكري في الضفة بقوة

Meteosat-12.. قمر صناعي أوروبي جديد يكشف كوارث الطقس قبل حدوثها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتطلقوا ولا لسة؟ .. صور جمعت بين معز مسعود وحلا شيحة|شاهد

12 جنيها مرة واحدة.. تراجع غير مسبوق في أسعار أطباق البيض| تفاصيل

تحذير من شرب الشاي بهذه الطريقة|أحترس

تسبب الوفاة.. معلومات صادمة عن حقن البرد| لن تصدق

فيديو

مش بنام وبتألم.. جوري بكر تكشف تعرضها للحسد بعد جعفر العمدة

إطلالات ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تثير ضجة على السوشيال ميديا "فيديوجراف"

تضم 600 منهم .. قصة مدينة ذات أعلى نسبة لانتشار أطباء الأسنان

يصدم الملايين.. فيديو لطبيب يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ