مطار القاهرة.. ضبط راكب بحوزته أقراص ترامادول وبندقية وتليسكوب مع أخر

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته كمية من الشرائط الدوائية لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات، وراكب أجنبي من اصل مصري اخر بحوزته بندقيه وطلقات وتليسكوب يركب علي سلاح ناري.

الحالة الاولي كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من إسطنبول حيث استوقف محمد يوسف محمد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، قام امير أحمد مطر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف هيثم احمد عبد الحكم مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ولم يسفر ذلك عن وجود شيء مخالف، الا انه تلاحظ لمدير الحركة انتفاخ جيوب الجاكيت الذي يرتديه الراكب، وبتفتيشه ذاتيا بواسطة كل من هيثم احمد و محمد يوسف تم ضبط ٦٠ شريط من عقار الترامادول المخدر داخل جيوب الجاكيت المذكور بإجمالي ٦٠٠ قرص.

والحالة الثانية كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الألمانية القادمة من ميونخ حيث استوقف حسن مختار رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر أيضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمود سعد الدين مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود جسم معدني معتم داخل لفة سوداء اللون.

قام خالد شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف محمود عبد المولي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا فوجد بندقية رش داخل اللفافة السوداء و خمسمائة طلقة ٤.٥ مل افاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بانه يجب لحيازتهم تصريح من الامن العام، كما تم ضبط تليسكوب يتم تركيبه علي سلاح ناري افاد التقرير بانه محظور حيازته طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤.

امر فتحي فوزي شوكت مدير الإدارة الثالثة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٠٣ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الأول كما امر احمد علي السيد مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٠٤ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكبين للنيابة المختصة.