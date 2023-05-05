ضبط 45 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية بأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرتى قسم ومركز شرطة أبوتيج.

أسفرت جهودها عن ضبط (45) قطعة سلاح نارى عبارة عن (9 بنادق آلية –15 بندقية خرطوش – 21 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 43 متهم " لعدد 29 منهم معلومات جنائية").

كما ضبط (11) قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (11 متهم "لعدد 8 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (568) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .