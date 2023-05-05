عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتفاخ وغازات.. 5 علامات أولية تكشف عن الإصابة بسرطان الأمعاء

معلومات لا تعرفها
معلومات لا تعرفها سرطان الأمعاء  

يعتبر سرطان الأمعاء أحد أنواع السرطانات الذي يتسبب في وفاة عشرات الآلاف حول العالم كل عام، لذا يجب معرفة أعراضه وأبرز أسبابه للوقاية منه.

 

معلومات لا تعرفها سرطان الأمعاء

 

يبدأ سرطان الأمعاء في الأمعاء الغليظة، ويطلق عليه أيضًا سرطان القولون أو سرطان المستقيم، لأنهما من أكثر المناطق التي تتأذي من هذا المرض، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

 

تحذير من تناول مشروب شهير على معدة فارغة .. تعرف عليه

فاكهة تحسن الخصوبة وتزيد تدفق الدم

 

وتتطور معظم سرطانات الأمعاء من أورام ما قبل سرطانية تسمى الأورام الحميدة، ولكنها سرعان ما قد تتحول إلى أورام خبيثة، وهناك بعض الأعراض التي تؤكد الإصابة بسرطان الأمعاء.

نزيف شرجي أو دم في البراز.

تغيير في عاداتك المعتادة في استخدام المرحاض، مثل كثرة استخدام المرحاض

ألم أو تورم في البطن

التعب الشديد

فقدان الوزن

الإمساك وعدم القدرة على إخراج الغازات

 

معلومات لا تعرفها سرطان الأمعاء

 

وعادة ما يتسبب النزيف الناتج عن سىطان الأمعاء إلى نقص خلايا الدم الحمراء، والمعروف باسم فقر الدم، ويسبب التعب وأحيانا ضيق التنفس.

وفي بعض الحالات، يمكن لسرطان الأمعاء أن يسد الأمعاء، وهذا ما يُعرف باسم انسداد الأمعاء، ويزيد مخاطر الإصابة بسرطان الامعاء عند البعض بسبب بعض العوامل، وتشمل :

زيادة العمر عن 50 عامًا

 تاريخ عائلي قوي للمرض

تاريخ من النمو غير السرطاني، المعروف باسم الاورام الحميدة في أمعائك

مرض الأمعاء الالتهابي طويل الأمد، مثل مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي

داء السكري من النوع 2

نمط حياة غير صحي، مثل: التدخين أو زيادة الوزن أو عدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ

 

ويمكن علاج سرطان الأمعاء، خاصة إذا تم تشخيصه مبكرًا، حيث يعيش أكثر من تسعة من كل 10 أشخاص مصابين بسرطان الأمعاء في المرحلة الأولى.

 

ومع ذلك، فإن معدل البقاء على قيد الحياة بين مرضى سرطان الأمعاء ينخفض بشكل كبير كلما طالت مدة إصابة الشخص بالمرض قبل التشخيص.

سرطان سرطان الامعاء الأمعاء الغليظة سرطان القولون سرطان المستقيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب السوبر| الزمالك يشكو اتحاد الكرة للفيفا.. وتعليق مثير من محاميه الإيطالي

840 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة وهذه قيمة عيار21 الآن

زيادة القيمة| مفاجأة لـ الملاك بعد إلغاء قانون الإيجار القديم.. مقترح

3 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر|نزل التردد الآن

صادمة للأحمر.. تسريب عقوبات كاف ضد الترجي قبل مواجهة الأهلي

والد حلا شيحة يكشف حقيقة طلاقها من معز مسعود

قنوات مفتوحة.. طريقة مشاهدة مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز على النايل سات

كسر زجاج قطار تالجو الفاخر ناتج عن قيام أحد الأطفال العابثين برشق الحجارة

موضوعات متعلقة

مع التقلبات الجوية.. هاني الناظر يقدم نصائح هامة لمرضى الحساسية الجلدية والصدرية والأنفية

ماذا يحدث للجسم عند اتباع نظام الصيام المتقطع.. وخطوات سهلة لتطبيقه

بفستان قصير.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في إيطاليا

بعد ظبط لحوم فاسدة بالجيزة.. خطوات تساعدك في التعرف عليها بسهولة

بالأسود.. نوال الزغبي تتألق بفستان شفاف في حفل إيمي جالا بدبي   

هنرجع للكمامات تاني.. متحور أركتوروس الجديد يثير القلق| اعرف أعراضه

علشان ميضحكش عليك.. علامات تكشف البطيخ الفاسد

بأربع خطوات.. حضري طريقة عمل كريم كرامل طبقات

ترشيحاتنا

مصر تطبق تقنية الـ VAR لمراقبة امتحانات الثانوية العامة القادمة.. تفاصيل

غدا.. إعادة تشغيل محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثاني

الشيخ الطبلاوي .. الذكرى الثالثة لرحيل نقيب القراء وصاحب الحنجرة الذهبية|انفوجراف

وزير خارجية الأردن: سوريا تعود قريبا إلي جامعة الدول العربية

أشبال الأسد | قرار في جنوب أفريقيا بشأن عملة الدولة

ظهور مرض وبائي في دولة عربية وإجراءات عاجلة من وزارة الصحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتفاخ وغازات.. 5 علامات أولية تكشف عن الإصابة بسرطان الأمعاء

نشرة المرأة والصحة.. 4 أبراج تركز على البوفيه بحفلات الزفاف وسعر فساتين يسرا في السعودية يثير ضجة

أمريكية تطلب الطلاق لأغرب سبب: زوجي يطبخ لي طوال اليوم طعاما لذيذا

10 إطلالات لـ جوري بكر أثارت الجدل بعد تصدرها التريند.. شاهد

فيديو

مش بنام وبتألم.. جوري بكر تكشف تعرضها للحسد بعد جعفر العمدة

إطلالات ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تثير ضجة على السوشيال ميديا "فيديوجراف"

تضم 600 منهم .. قصة مدينة ذات أعلى نسبة لانتشار أطباء الأسنان

يصدم الملايين.. فيديو لطبيب يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ