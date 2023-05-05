انتفاخ وغازات.. 5 علامات أولية تكشف عن الإصابة بسرطان الأمعاء

يعتبر سرطان الأمعاء أحد أنواع السرطانات الذي يتسبب في وفاة عشرات الآلاف حول العالم كل عام، لذا يجب معرفة أعراضه وأبرز أسبابه للوقاية منه.

معلومات لا تعرفها سرطان الأمعاء

يبدأ سرطان الأمعاء في الأمعاء الغليظة، ويطلق عليه أيضًا سرطان القولون أو سرطان المستقيم، لأنهما من أكثر المناطق التي تتأذي من هذا المرض، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

وتتطور معظم سرطانات الأمعاء من أورام ما قبل سرطانية تسمى الأورام الحميدة، ولكنها سرعان ما قد تتحول إلى أورام خبيثة، وهناك بعض الأعراض التي تؤكد الإصابة بسرطان الأمعاء.

نزيف شرجي أو دم في البراز.

تغيير في عاداتك المعتادة في استخدام المرحاض، مثل كثرة استخدام المرحاض

ألم أو تورم في البطن

التعب الشديد

فقدان الوزن

الإمساك وعدم القدرة على إخراج الغازات

معلومات لا تعرفها سرطان الأمعاء

وعادة ما يتسبب النزيف الناتج عن سىطان الأمعاء إلى نقص خلايا الدم الحمراء، والمعروف باسم فقر الدم، ويسبب التعب وأحيانا ضيق التنفس.

وفي بعض الحالات، يمكن لسرطان الأمعاء أن يسد الأمعاء، وهذا ما يُعرف باسم انسداد الأمعاء، ويزيد مخاطر الإصابة بسرطان الامعاء عند البعض بسبب بعض العوامل، وتشمل :

زيادة العمر عن 50 عامًا

تاريخ عائلي قوي للمرض

تاريخ من النمو غير السرطاني، المعروف باسم الاورام الحميدة في أمعائك

مرض الأمعاء الالتهابي طويل الأمد، مثل مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي

داء السكري من النوع 2

نمط حياة غير صحي، مثل: التدخين أو زيادة الوزن أو عدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ

ويمكن علاج سرطان الأمعاء، خاصة إذا تم تشخيصه مبكرًا، حيث يعيش أكثر من تسعة من كل 10 أشخاص مصابين بسرطان الأمعاء في المرحلة الأولى.

ومع ذلك، فإن معدل البقاء على قيد الحياة بين مرضى سرطان الأمعاء ينخفض بشكل كبير كلما طالت مدة إصابة الشخص بالمرض قبل التشخيص.