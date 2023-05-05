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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قنوات مفتوحة.. طريقة مشاهدة مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز على النايل سات

صدى البلد

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم الجمعة لمتابعة مباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز.

تنطلق مباراة السوبر المصري 2023 بين الأهلي وبيراميدز اليوم باعتباره وصيف الدوري المصري بعد اعتذار الزمالك عن عدم مواجهة الأهلي بطل كأس مصر العام الماضي.

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وتعتبر مباراة كأس السوبر اليوم ، ليست الأولى على ملعب محمد بن زايد، فهي الثالثة بعد مباراتي عامي 2017 و2020، حيث فاز فيهما الزمالك علي الأهلي بركلات الترجيح.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز 

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي على ملعب محمد بن زايد في الإمارات في إطار مباراة السوبر المصري .

القنوات الناقلة للسوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز 

يتطلع الكثير من الجماهير إلى معرفة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم  فى كأس السوبر، والتي نرصدها كما يلي وهي قنوات مفتوحة:

ومن المقرر أن تذاع مباراة السوبر المصري بين النادي الأهلي ونظيره فريق بيراميدز عبر قناة أون تايم سبورت الارضي فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5\6

كما تذاع مباراة الأهلي وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية 

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

معلقين مباراة السوبر المصري 

استقر القائمون على قنوات أبوظبي الرياضية على هوية معلق مباراة السوبر المصري، حيث أسندت المهمة للمعلق الإماراتي عامر عبد الله.

وفيما يتعلق بقنوات أون تايم سبورتس، كلف الثنائي محمد البوشي وأمير محروس بمهمة التعليق على المباراة عبر القناتين الصوتيتين.

وكان من المقرر مشاركة الزمالك كونه الفريق المتوج بدرع الدوري المصري ولكنه انسحب منذ يومين اعتراضا على قرار لجنة الاستئناف بتأجيل اتخاذ قرار بشأن محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي مما يتيح له فرصة المشاركة في مباراة السوبر .

ووافق فريق بيراميدز على المشاركة في السوبر حيث سافرت بعثة الفريق أول أمس .

بطولات النادي الأهلي 2022

ويسعى مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء لتحقيق لقب جديد مع النادي الأهلي منذ قيادة الفريق، حيث توّج بلقب كأس السوبر على حساب الزمالك بالنسخة الماضية له، وأيضًا بطولة كأس مصر للموسم الماضي، ويقترب من حسم لقبين جديدين هما الدوري المصري والسوبر المحلي ضد بيراميدز.

 ألقاب بيراميدز منذ تأسيسه

أما بيراميدز بقيادة جايمي باتشيكو يتطلع للتتويج بلقب كأس السوبر المصري، في المباراة النهائية الثانية له، بعد أن فقد لقب كأس مصر أمام الأهلي منذ أسابيع قليلة مضت، كما يبحث عن حصد أولى ألقاب الفريق السماوي، منذ أن تم تأسيسه.

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