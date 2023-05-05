السفير المصري في تايلاند يؤازر منتخب المواي تاي ببطولة العالم

حرص السفير مصطفى محمود القوني، سفير مصر لدى دولة تايلاند على مؤازرة المنتخب الوطني للمواي تاي المشاركة في بطولة العالم للكبار التي تقام في مدينة بانكوك والمستمرة حتى 14 مايو الجاري بمشاركة 80 دولة.

وقام السفير مصطفى محمود القوني وقنصل جمهورية مصر العربية أبو بكر الأشرفي بزيارة البعثة المصرية من أجل دعمهم نفسيا ومعنويا وتحفيز اللاعبين قبل انطلاق المباريات النهائية بهدف بذل أقصى الجهود للوصول إلى منصات التتويج في بطولة العالم.

من جانبه رحب محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي بالسفير المصري وقنصل جمهورية مصر العربية لدى تايلاند، وثمن تواجدهم وتحفيزهم لعناصر المنتخب الوطني خلال منافسات بطولة العالم.

وقدم الشكر إلى مسؤولي السفارة المصرية على استقبال بعثة المنتخب في صالة كبار زوار بمطار بانكوك مع تسهيل إجراءات الدخول إلى المملكة التايلاندية.

وكان المنتخب الوطني للمواي تاي خاض معسكرا مغلقا في المركز الأوليمبي لإعداد للفرق القومية بالمعادي بهدف الحصول على جرعات تدريبية مكثفة تؤلهم للجاهزية والاستعداد الجيد للمشاركة في بطولة العالم التي تشهد منافسة قوية.

وأكد محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي على أن الاتحاد قام بتوفير كافة الإمكانيات من أجل توفير كافة سبل الراحة والتركيز لعناصر المنتخب الوطني من أجل الوصول إلى منصات التتويج في بطولة العالم.

ويشارك المنتخب الوطني في منافسات بطولة العالم للكبار بتايلاند ببعثة مكونة من سبعة لاعبين بواقع 4 لاعبين و3 لاعبات، ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من مستر رفعت جابر مديرًا فنيًا، وليد زكريا مدربًا، والمهندس أحمد رمضان أمين صندوق الاتحاد المصري للمواي تاي.

وتضم قائمة اللاعبين واللاعبات، أحمد سامح حلمي، حمد رمضان محمد، محمد محمود محمود، أحمد ناصف، نهى محمد علي، مي خالد فوزي، غادة مبارك عبد العظيم.