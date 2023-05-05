عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مراسل القاهرة الإخبارية من السودان: قلب الخرطوم تحول إلى ثكنة عسكرية

الخرطوم
الخرطوم

قال محمد إبراهيم، مُراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إن قوات الجيش السوداني تنتشر بكثافة في الخرطوم، فضلًا عن تسلل ميلشيا الدعم السريع في أحياء متفرقة من العاصمة، بالإضافة إلى الشوارع الرئيسية التي تتمركز فيها هذه القوات، مما أدى إلى تحول قلب العاصمة إلى ثكنة عسكرية.

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك مواجهات بين قوات الاحتياطي المركزي التابع للشرطة السودانية وأفراد الميليشيا الدعم السريع، والتي أدت إلى هروب أفراد الميليشيا الذين كانوا يتسللون في مبان وسط الخرطوم وأخرى بمحيط القصر الجمهوري

 

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن الخطط المستقبلية للقضاء على هذه الميليشيا تكمن في تعزيز انتشار الجيش السوداني في الأحياء والشوارع الرئيسية ومواقع مختلفة استراتيجية، لافتًا إلى أن الجيش يضع اعتبارًا كبيرًا للمواطنين خوفًا عليهم من تأثرهم بالمواجهات

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش النظامي وميليشيا الدعم السريع المتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السوداني
 

الخرطوم محمد إبراهيم م راسل القاهرة الإخبارية قوات الجيش السوداني الجيش السوداني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب السوبر| الزمالك يشكو اتحاد الكرة للفيفا.. وتعليق مثير من محاميه الإيطالي

840 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة وهذه قيمة عيار21 الآن

زيادة القيمة| مفاجأة لـ الملاك بعد إلغاء قانون الإيجار القديم.. مقترح

قنوات مفتوحة.. طريقة مشاهدة مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز على النايل سات

3 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر|نزل التردد الآن

والد حلا شيحة يكشف حقيقة طلاقها من معز مسعود

صادمة للأحمر.. تسريب عقوبات كاف ضد الترجي قبل مواجهة الأهلي

كسر زجاج قطار تالجو الفاخر ناتج عن قيام أحد الأطفال العابثين برشق الحجارة

ترشيحاتنا

الشيخ الطبلاوي .. الذكرى الثالثة لرحيل نقيب القراء وصاحب الحنجرة الذهبية|انفوجراف

وزير خارجية الأردن: سوريا تعود قريبا إلي جامعة الدول العربية

أشبال الأسد | قرار في جنوب أفريقيا بشأن عملة الدولة

ظهور مرض وبائي في دولة عربية وإجراءات عاجلة من وزارة الصحة

أكتر فريق | تعليق مثير من شوبير عن الأهلي قبل مباراة السوبر

تعاطي المخدرات .. خطيب المسجد الحرام : مضارها الدينية والدنيوية لا تحصى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. 4 أبراج تركز على البوفيه بحفلات الزفاف وسعر فساتين يسرا في السعودية يثير ضجة

أمريكية تطلب الطلاق لأغرب سبب: زوجي يطبخ لي طوال اليوم طعاما لذيذا

10 إطلالات لـ جوري بكر أثارت الجدل بعد تصدرها التريند.. شاهد

مع التقلبات الجوية.. هاني الناظر يقدم نصائح هامة لمرضى الحساسية الجلدية والصدرية والأنفية

فيديو

مش بنام وبتألم.. جوري بكر تكشف تعرضها للحسد بعد جعفر العمدة

إطلالات ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تثير ضجة على السوشيال ميديا "فيديوجراف"

تضم 600 منهم .. قصة مدينة ذات أعلى نسبة لانتشار أطباء الأسنان

يصدم الملايين.. فيديو لطبيب يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ