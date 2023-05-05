مراسل القاهرة الإخبارية من السودان: قلب الخرطوم تحول إلى ثكنة عسكرية

قال محمد إبراهيم، مُراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إن قوات الجيش السوداني تنتشر بكثافة في الخرطوم، فضلًا عن تسلل ميلشيا الدعم السريع في أحياء متفرقة من العاصمة، بالإضافة إلى الشوارع الرئيسية التي تتمركز فيها هذه القوات، مما أدى إلى تحول قلب العاصمة إلى ثكنة عسكرية.

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك مواجهات بين قوات الاحتياطي المركزي التابع للشرطة السودانية وأفراد الميليشيا الدعم السريع، والتي أدت إلى هروب أفراد الميليشيا الذين كانوا يتسللون في مبان وسط الخرطوم وأخرى بمحيط القصر الجمهوري

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن الخطط المستقبلية للقضاء على هذه الميليشيا تكمن في تعزيز انتشار الجيش السوداني في الأحياء والشوارع الرئيسية ومواقع مختلفة استراتيجية، لافتًا إلى أن الجيش يضع اعتبارًا كبيرًا للمواطنين خوفًا عليهم من تأثرهم بالمواجهات

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش النظامي وميليشيا الدعم السريع المتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السوداني

