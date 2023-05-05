أحمد حسن: رابطة الأندية تؤجل مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن تأجيل رابطة الأندية المصرية لمباراة الأهلي وحرس الحدود، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب أحمد حسن: “رابطة الأندية المصرية تعلن تأجيل مباراة الأهلي و حرس الحدود في الدوري”.

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة نظيره نادي بيراميدز في مباراة السوبر المصري المقرر اقامته على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز علي ملعب محمد بن زايد بالإمارات في إطار مباراة السوبر المصري في تمام الساعه السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة