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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسوف القمر..

لمدة 4 ساعات .. السعودية على موعد مع ظاهرة فلكية

ارشيفي
ارشيفي

تشهد سماء السعودية  مساء اليوم (الجمعة) خسوفَ شِبهِ الظل القمري، حيث يستغرق جميع مراحله مدة أربع ساعات و18 دقيقة. 

وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ يبدأ خسوف القمر عند غروب الشمس حيث سيدخل القمر في منطقة شبه الظل للأرض بين الساعة 18:14 إلى الساعة 22:31.

ويحدث خسوف القمر عندما يكون كل من الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة في منتصف الشهر القمري مما يؤدي إلى حجب ضوء الشمس المنعكس من القمر.

ومن جانبه؛ قال عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك برجس الفليح : إن  هذا الخسوف يتمتع بخصائص تجعله استثنائياً حيث سيمر القمر بأكمله تقريباً داخل ظل شبه الأرض وبالتالي سيكون انخفاض إضاءة القمر أكثر وضوحًا من المعتاد وتسمى مثل هذه الحالات خسوف شبه ظل كامل والسبب في ندرته أن الفرصة لدخول القمر إلى ظل الأرض في نقطة ما تكون عالية جدًا بمجرد مروره بالكامل داخل شبه ظل القمر.

وأضاف : سيكون هناك تراجع طفيف في ضوء القمر، ولن يحتجب أي جزء من قرص القمر، وأثناء الخسوف شبه الظلي، سيرى مراقبو السماء تعتيما طفيفا على سطح القمر ويحدث خسوف شبه الظل عند دخول القمر في منطقة قريبة من ظل الأرض تسمى "شبه الظل"، فلا يسقط ظل الأرض على القمر، ولا يحدث له خسوف حقيقي، إنما خفوت في إضاءته بحدود 10%.

أوضح أن هذا النوع من الخسوف تخفت فيه إضاءة القمر، ولكن بالكاد يمكن ملاحظة أي تغيير عند رصده بالعين المجردة للعامة، إلا لمن يدقق النظر، حيث سيلاحظ الراصد اختلافًا بسيطًا على إضاءة القمر خلال فترة تمتد إلى حوالَيْ نصف ساعة قبل وبعد الذروة فقط يمكن رصده من قِبل الهُوَاة.

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الأرض والقمر السعودية الشمس والأرض الظاهرة الفلكية جمعية آفاق لعلوم الفلك خسوف شبه ظلي للقمر

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