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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الصحة: إنشاء شعبة طب القلب الرياضي فرصة بأهمية الفحص قبل تمارين اللياقة

صدى البلد

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، احتفالية تدشين شعبة طب القلب الرياضي، كأحد شعب الجمعية المصرية لأمراض القلب.

وأشار وزير الصحة والسكان، الى أهمية ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، موضحًا ان ممارسة الرياضة بشكلٍ دوري يقي الجسم من الكثير من الأمراض ويحافظ على صحة القلب.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أكد خلال كلمته ان إنشاء شعبة طب القلب الرياضى فرصة هامة لتوعية المواطنين بشكل عام والرياضيين بشكل خاص بأهمية اجراء فحوصات القلب قبل ممارسة الرياضة.

وأضاف ان وزير الصحة والسكان أشاد بالأطقم الطبية التابعة للوزارة لما يقدمونه من مجهودات فى الحفاظ على صحة وقلب الرياضيين فى الملاعب المصرية، موضحًا ان الوزارة قامت بتوفير أجهزة صدمات القلب المتحركة فى الملاعب المصرية لسرعة التعامل الطبي مع الحالات.

ولفت "عبدالغفار" الى ان تدشين هذه الشعبة يعد أول سابقة فى المنطقة العربية وإفريقيا حيث تهدف هذه الشعبة الى زيادة وعى المصريين بأهمية قلب الرياضيين، وذلك لحماية الرياضيين من توقف القلب المفاجئ فى الملاعب.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة والسكان الاسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على تعميم هذه التجربة وإدماجها مع الجمعية الطبية المصرية، لما له من مرود صحي وخاصة على الرياضيين.

كما اشار الدكتور حازم خميس، رئيس الشعبة على أهمية فحص قلب الرياضيين من المدرسة حتى الإحتراف قبل ممارسة اى رياضة، لافتًا الى متابعة التطور العلمي في هذا المجال وتقديم أحدث ما وصل إليه العلم من أبحاث وأجهزة ونصائح طبية في هذا الإطار، سواء للرياضيين المحترفين أو الممارسين بشكل عام لتوفير الوقاية من الأزمات القلبية التي قد لا يتوقعها بعض من يمارسون الرياضة.

حضر الاحتفالية عددًا من أعضاء مجلس النواب وأعضاء الجمعية ولفيف من أطباء القلب والصحفيين والإعلاميين.

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