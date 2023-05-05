صبحي : الرئاسة تولي أهمية بتكثيف البرامج والأنشطة الرياضية بالمحافظات الحدودية

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالأنشطة الرياضية للاتحادات النوعية المنفذة على ختام الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء احمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، ولفيف من قيادات الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة.

ومشاركة اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية، الإتحاد المصري العام للرياضة للجميع، الإتحاد المصري لرياضة الشارع واللياقة التنافسية، الإتحاد المصري للرياضة المدرسية، الإتحاد الرياضي العام للعاملين بالحكومة، الإتحاد المصري للألعاب الترفيهية، والاتحاد المصري للألعاب الالكترونية.

في هذا السياق، أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اهتمام الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف البرامج والأنشطة بالمحافظات الحدودية في كل المجالات، وفق رؤية واستراتيجية واضحة تتضمن تنفيذ برامج تنموية متعددة على أرضها ولخدمة أهلها خاصة الشباب.

كما شهد تنفيذ وحضور الأنشطة والفعاليات الرياضية المقدمة من الاتحادات النوعية التابعة للإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور عماد البناني رئيس الإتحاد المصري العام للرياضة للجميع، الإعلامي أشرف محمود رئيس المصري للثقافة الرياضية، الأستاذ حمدي الخفيف رئيس الإتحاد الرياضي العام للعاملين بالحكومة، الدكتورة إيمان حسن نائب رئيس الإتحاد المصري للرياضة المدرسية، والفنان سامح الصريطي