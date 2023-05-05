عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تاج مرصع بالألماس وعربة ذهبية .. خطة تتويج الملك تشارلز غدا

صدى البلد

يتوج الملك تشارلز وقرينته الملكة كاميلا في كنيسة ويستمنستر، غدا السبت، وفق خطة دقيقة نقلتها وكالة أسوشيتيد فرانس برس.

ويأتي برنامج الحفل كالآتي:

– الساعة 5 بتوقيت جرينتش تفتح مواقع المشاهدة على امتداد مسار الموكب أمام الجمهور.

– من الساعة 6,15 إلى الساعة 7,30 بدء وصول المدعوّين إلى نقاط التفتيش الأمنية.

– من الساعة 8,30 إلى الساعة 9,30 وصول رؤساء الدول والحكومات الأجنبية والوزراء ورؤساء الوزراء السابقين وأفراد من العائلات الملكية الأجنبية والعائلة الملكية البريطانية.

_من الساعة 9,20 انطلاق موكب الملك تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا من قصر باكنجهام في “عربة اليوبيل الماسي” التي تجرّها ستة خيول. 

– الساعة 10,00 يدخل تشارلز وكاميلا الكنيسة من الباب الكبير الغربي. 

قبل تتويج تشارلز.. اعتقال رجل ألقى طلقات نارية على قصر باكنجهام

ومن المقرر أن يرتدي تشارلز رداء دولة، وهو رداء طويل مطرّز بالمخمل القرمزي وعندها تبدأ المراسم الفعلية للحفل.

-الساعة 11,00 يتمّ تتويج تشارلز الثالث.

يضع رئيس أساقفة كانتربري على رأسه تاج القديس إدوارد، المصنوع من الذهب الخالص والمرصّع بالياقوت.

بعدها  تُنفخ الأبواق وتُطلق أعيرة نارية في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المملكة المتّحدة.

– الساعة 12,00 ختام مراسم الحفل، ويغادر الملك الكنيسة مرتدياً رداء جدّه جورج السادس، المصنوع من مخمل حريري أرجواني والمطرّز بالذهب، ويضع على رأسه تاج إمبيريال ستيت المرصّع بـ2868 ماسة و17 ياقوتة و11 زمردة و269 لؤلؤة وأربعة أحجار من الروبي.

بعدها، ينطلق الموكب لينقل الملك وقرينته الملكة إلى قصر باكنجهام على متن العربة الذهبية، وهي عربة تستخدم في كل تتويج منذ وليام الرابع في عام 1831.

– الساعة 12,33 وصول تشارلز وكاميلا إلى قصر باكنجهام.

الساعة 13,15 يظهر الملك وقرينته الملكة وأفراد من العائلة الملكية على شرفة القصر لمتابعة طلعات جوية احتفالية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طردها من البيت| زوجة حسن شاكوش تتهمه بالسرقة بعد سجودها يوم جوازهم

بث مباشر الآن.. مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر 0-0 والقنوات الناقلة

السوبر المصري| تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام بيراميدز.. وكهربا على الدكة

3 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر|نزل التردد الآن

طردها وسرق شبكتها.. جدل على السوشيال ميديا بعد خناقة حسن شاكوش وزوجته

قرار عاجل بشأن سائق النقل بعد مصرع وإصابة العشرات بحادث الوادي الجديد

840 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة وهذه قيمة عيار21 الآن

زيادة القيمة| مفاجأة لـ الملاك بعد إلغاء قانون الإيجار القديم.. مقترح

ترشيحاتنا

السوبر المصري .. تامر حسني يشعل حفل مباراة الأهلي وبيراميدز.. شاهد

مصطفى بكري: الرئيس يؤمن بأهمية الحوار الوطنى بين مختلف الفئات

محمود حميدة: لن أعمل مع محمد رمضان مرة أخرى

تشبه قطع الذهب .. خزينة مكرونة تثير الدهشة في إيطاليا .. الحكاية

الخارجية السودانية تدعو المجتمع الدولي لتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية

طردها وسرق شبكتها.. جدل على السوشيال ميديا بعد خناقة حسن شاكوش وزوجته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتحب الاحتشام.. شاهد فستان مي فاروق قبل وبعد التعديل في حفل الموجي

طردها وسرق شبكتها.. جدل على السوشيال ميديا بعد خناقة حسن شاكوش وزوجته

عملت له محضر وطردها.. صور أثارت الجدل لـ زوجة حسن شاكوش

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل بسكويت الشوفان بالعجوة

فيديو

أماكن رؤيته ومدته..  تفاصيل أول خسوف شبه ظلي للقمر في 2023

أم كلثوم بتخوف.. شيرين عبد الوهاب تتألق مجددا بحفل روائع الموجي

مُش مخدرات ولا منشطات .. شريف إكرامي يكشف تفاصيل قرار إيقافه من الكاف

مش بنام وبتألم.. جوري بكر تكشف تعرضها للحسد بعد جعفر العمدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ