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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية السودانية تدعو المجتمع الدولي لتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية

السودان - علم
السودان - علم

أدانت وزارة الخارجية السودانية السلوك الإرهابي لقوات الدعم السريع المتمردة ومنعها المواطنين من الوصول لصيدلية الإمدادات الطبية المركزية وترويع المواطنين و إتخاذهم كدروع بشرية وتدعو المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية لإدانة المليشيا المتمردة وتصنيفها كمنظمة ارهابية ، وتطبيق إجراءات المسآءلة القانونية العدلية. 

 وحسب وكالة الأنباء السودانية؛ قالت الخارجية السودانية : لا زالت قوات الدعم السريع المتمردة مستمرة في تعدياتها وإنتهاكاتها الإنسانية، وقد إختارت هذه المرة منع المواطنين من الوصول لصيدلية الإمدادات الطبية المركزية، يضاف هذا التصرف غير الإنساني لسجل قوات الدعم السريع  الإجرامي الممعن في إنتهاك المواثيق والأعراف الدولية ، و إستهدف جميع القطاعات الحيوية بالعاصمة الخرطوم لا سيما مؤسسات القطاع الصحي .

وأضافت الخارجية السودانية أن استمرار قوات الدعم السريع المتمردة في ترويع المواطنين وإتخاذهم كدروع بشرية بل واستخدام المستشفيات كثكنات عسكرية والمواصلة في النهب والإتلاف الموثّق للصيدليات المجتمعية، ومنع العاملين بصيدلية الإمدادات الطبية المركزية بالخرطوم من تقديم الخدمة ، مع عدم تمكين المواطنين من الوصول إليها ، مما  أدى لاغلاقها التام ، هو جريمة في حق مواطنين الأبرياء ، تسّتوجب الإدانة ، ذلك أن إستهداف الصيدلية المركزية بمثابة الإمعان في صنع كارثة صحية ، لما تقدمه من خدمات توفير الأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة والمستهلكات والاجهزة والمعدات الطبية الأخرى، في وضع يتسم بشح الإمداد وصعوبة الوصول إليه .

واتمت الخارجية بيانها  : تكرر وزارة الخارجية إدانتها لهذا السلوك الإرهابي ، وتدعو المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية لإدانة المليشيا المتمردة على الانتهاكات والجرائم المستمرة ضد مؤسسات الدولة والمواطنين الأبرياء والمرافق الصحية ومنافذ الخدمة الصيدلانية في البلاد ، وتصنيفها كمنظمة ارهابية ، وتطبيق إجراءات المسآءلة القانونية والعدلية في الوقت المناسب.

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