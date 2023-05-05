التحدث في الهاتف يهدد حياتك .. تحذير جديد

لا يمر اليوم دون ان نتحدث في الهاتف بالساعات، وقد كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون بريطانيون، بأن التحدث في الهاتف قد يشكل خطورة كبيرة على صحة الإنسان، مما قد يتسبب في مشاكل بضغط الدم وأمراض القلب.

أمراض تصيبك عند التحدث في الهاتف لساعات

وافاد الباحثون المشروفن على الدراسة، أنه هناك علاقة وثيقة بين الهواتف وضغط الدم والقلب؛ حيث أن الأشخاص الذين تحدثوا لمدة 30 دقيقة أو أكثر في الأسبوع لديهم مخاطر أعلى بنسبة 12 % من أولئك الذين لا يستخدمون الهواتف.

واعتمدت الدراسة على بيانات أشخاص تتراوح أعمارهم بين 37 و73 عامًا وعددهم 212046 شخص، قاموا باستخدام الهاتف المحمول بشكل يومي، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأشار الباحثون، إلى ان هناك خطر يهدد مستخدمو الهاتف بنسبة 7% مقارنة بالأشخاص غير المستخدمين للهواتف المحمولة بانتظام. وخلالها تبين أن التعرض للمكالمات الهاتفية أكثر من ست ساعات أسبوعيا قد يزيد من خطر الإصابة بضغط الدم بنسبة 25%.

أمراض تصيبك عند التحدث في الهاتف لساعات

ووجد الباحثون، أنه يعاني واحد من كل أربعة بالغين في المملكة المتحدة من ارتفاع ضغط الدم، بل ويواجهون مشاكل مرضية أكبر كالإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وقال البروفيسور كوهو تشين أحد المشاركين بالدراسة، :«أن التحدث في الهاتف مرتبط بارتفاع ضغط الدم، وتؤثر على صحة القلب، وكلما زادت الدقائق كلما ارتفع حجم المخاطر.