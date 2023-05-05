إحساس وصوت عظيم.. إطلالات تكشف أناقة واحتشام مي فاروق

تصدرت الفنانة مي فاروق مؤشر البحث جوجل بعد حفل روائع الموجي ليلة أمس، لتألقها بأدائها المميز في أغنية أم كلثوم اسأل روحك.

وتعد الفنانة مى فاروق، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد مى فاروق في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر الشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من صورها…

حفل روائع الموجي

وأقيم الحفل على خشبة مسرح أبو بكر سالم، بمنطقة بوليفارد رياض سيتى، وتضمن عددا كبيرا من الأغانى والألحان التي اشتهر بها وغناها نجوم وكبار المطربين في الوطن العربى، أمثال أم كلثوم، وعبدالحليم حافظ، ونجاة الصغيرة، وشادية، وفايزة أحمد، ووردة، وصباح، وطلال مداح، والأمير عبدالله الفيصل، والأمير بدر بن عبدالمحسن.