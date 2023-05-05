مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني: زرنا 108 جامعات للاستماع إلى الطلاب

قال النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إنه زيارة 108 جامعات ما بين جامعات حكومية وأهلية وخاصة ومعاهد لسماع صوت الطلاب وما يحتاجونه من لجنة الشباب بالحوار الوطني.

وأضاف النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السلطة التشريعية"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "تلقينا أفكار كثيرة من الشباب وستخرج للنور خلال الفترة القادمة"، لافتا: "لدينا شباب مشرف ولديه فكر ولكن كان يحتاج من يستمع إليه".

وأشار: "مطالب الشباب تتمثل في دعم اتحاد الطلاب والأنشطة الطلابية ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المدارس والجامعات، وملف البطالة وريادة الأعمال، وملف الشباب الدارسين في الخارج، بجانب ملف الرياضة في مصر".

وأوضح: "لجنة الشباب عملت على مدار الشهور الماضية لسماع ما يحتاجه شباب الجامعات والمدارس والأندية والقهاوي من الحوار الوطني"، لافتا: "الشباب تحدث أيضا حول التمكين السياسي والمجتمعي، والذي لن يحدث إلا من خلال تدريب وتأهيل قائد مجتمعي أو سياسي من خلال اتحادات الطلاب".