إصابة 4 طلاب جامعيين بالاختناق في تسرب غاز بالمنيا

أصيب 4 طلاب جامعيين بالإغماء والهبوط نتيجة استنشاقهم لغاز بوتاجاز تسرب داخل منزل إحدى القري التابعة لمحافظة المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود إشارة من المستشفي الجامعي في مدينة المنيا، تتضمن وصول 4 طلاب جامعيين مصابين بالإغماء والاختناق والهبوط، وتم تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة لهم.

أفادت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي، بأن الطلاب الــ4 أصيبوا بالاختناق والإغماء والهبوط بسبب استنشاقهم غاز بوتاجاز تسرب داخل المسكن أثناء نومهم وتم نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج، وحالتهم الصحية مستقرة.