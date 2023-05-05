عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 4 طلاب جامعيين بالاختناق في تسرب غاز بالمنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

أصيب 4 طلاب جامعيين بالإغماء والهبوط نتيجة استنشاقهم لغاز بوتاجاز تسرب داخل منزل إحدى القري التابعة لمحافظة المنيا 

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود إشارة من المستشفي الجامعي في مدينة المنيا، تتضمن وصول 4 طلاب جامعيين مصابين بالإغماء والاختناق والهبوط، وتم تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة لهم.

توريد 91 ألف طن قمح للشون والصوامع الحكومية في المنيا

 

أفادت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي، بأن الطلاب الــ4 أصيبوا بالاختناق والإغماء والهبوط بسبب استنشاقهم غاز بوتاجاز تسرب داخل المسكن أثناء نومهم وتم نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج، وحالتهم الصحية مستقرة.

اجهزة الامن الأجهزة الأمنية بالمنيا الرعاية الطبية اللازمة المستشفى الجامعي تصادم سيارتين مركز بنى مزار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طردها وسرق شبكتها.. جدل على السوشيال ميديا بعد خناقة حسن شاكوش وزوجته

طردها من البيت| زوجة حسن شاكوش تتهمه بالسرقة بعد سجودها يوم جوازهم

بث مباشر الآن.. مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر 0-0 والقنوات الناقلة

اتخانقوا في رمضان.. تفاصيل أزمة حسن شاكوش وزوجته بعد محضر السرقة| خاص

محمود حميدة: لن أعمل مع محمد رمضان مرة أخرى

3 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر|نزل التردد الآن

840 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة وهذه قيمة عيار21 الآن

زيادة القيمة| مفاجأة لـ الملاك بعد إلغاء قانون الإيجار القديم.. مقترح

ترشيحاتنا

غرق 3 طلاب في ترعة بالشرقية.. ومديرية التعليم تنعيهم

مفاجأة صادمة لـ حسن شاكوش بعد محضر زوجته في قسم الشرطة

الاستفادة بهذه المميزات | البنك الزراعي بوجّه طلبا علنيًا إلى عملائه

الري: توجيهات عاجلة لحل أزمة قلابشو وزيان في الدقهلية

السوبر المصري| بيراميدز "امتياز".. الأهلي "بدون أنياب".. والشناوي ينقذ الأحمر في الشوط الأول

الزراعة: مبادرة "100 مليون شجرة" تحظى باهتمام كبير من الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة أحمد فهمي بإطلالة مبهجة على شاطئ البحر.. صور

بعد تصدرها التريند .. 20 صورة لـ رضوى الشربينى تخطف الأنظار

بعد سجودها في فرحهم .. إطلالات زوجة حسن شاكوش عقب اتهامها له بالسرقة

التحدث في الهاتف يهدد حياتك .. تحذير جديد

فيديو

كتابة مذكراتي.. السفيرة نبيلة مكرم تكشف عن أزمة ابنها ودعم الرئيس/فيديو جراف

أماكن رؤيته ومدته..  تفاصيل أول خسوف شبه ظلي للقمر في 2023

أم كلثوم بتخوف.. شيرين عبد الوهاب تتألق مجددا بحفل روائع الموجي

مُش مخدرات ولا منشطات .. شريف إكرامي يكشف تفاصيل قرار إيقافه من الكاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ