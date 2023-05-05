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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخذتوا الاقتصاد رهينة | اتهام خطير من الرئيس الأمريكي لـ الجمهوريين

صدى البلد

اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، خصومه الجمهوريين بأخذ اقتصاد البلاد “رهينة” حسب قوله، وذلك بعد أن رفضوا الموافقة على رفع سقف المديونية العامة ما لم يُقدِم هو على اعتماد اقتطاعات كبيرة في الميزانية، حسبما نقلت اسوشيتيد فرانس برس.

وقال بايدن إنه سيبلغ قادة الكونجرس أن عليهم القيام برفع سقف المديونية وتفادي التخلف عن السداد.

ويشترط الجمهوريون في الكونجرس أن يوافق بايدن بداية على خفض كبير في نفقات الميزانية، قبل أن يوافقوا على رفع سقف الدين.

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وقال بايدن خلال اجتماع اقتصادي :"إن الجمهوريين يحاولون أخذ الدين رهينة لدفعنا الى الموافقة على بعض الاقتطاعات الجائرة”.

وأضاف بايدن: “في امكاننا أن نتناقش بشأن أين يمكننا الاقتطاع، كمية الانفاق،  لكن ليس تحت تهديد التخلف عن السداد”، مضيفا “لهذا لدينا مسار ميزانية لنتناقش بشأنه في العلن”.

وشدد على أن إدارته “مستعدة لهذا النقاش… الا أن آخر ما تحتاج إليه البلاد بعد كل ما مررنا به، هو أزمة مفتعلة، وهذا ما نحن أمامه: أزمة مفتعلة من بدايتها الى نهايتها”.

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