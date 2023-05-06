أخبار الفن| تفاصيل أزمة حسن شاكوش وزوجته.. محمود حميدة يقاطع محمد رمضان

تفاصيل أزمة حسن شاكوش وزوجته.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها محمود حميدة يقاطع محمد رمضان، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

أوشكت تذاكر حفل الفنان محمد عبده، المرتقب بدولة الكويت 25 مايو الجاري على النفاد، بعد يوم واحد من طرحها للحجز الالكتروني للجمهور.

نشرت الفنانة جوري بكر، صورة لها -عبر خاصية ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- التقطتها على طريقة السيلفي، في أول ظهور لها بعد انفجار الشاحن في وجهها.

علق الفنان محمود حميدة على أزمته مع فيلم هارلي وتغيير مكان اسمه على التتر.

اعتذرت الفنانة سهير رمزي عن حضور مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما وتسلم تكريمها وذلك لظروف صحية.

علم موقع صدى البلد الإخباري، تفاصيل أزمة حسن شاكوش، مع زوجته ريم طارق، بعد قيام الأخيرة بتحرير محضر ضد الأول اتهمته فيه بالسرقة.

نشرت زوجة حسن شاكوش - ريم طارق- مقطع فيديو لها، عبر حسابها الخاص على تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك، بعد محضر السرقة الذي حررته ضد زوجها مطرب المهرجانات.

أعلن الفنان حمادة صميدة -عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- وفاة والده، اليوم الجمعة 5 مايو.

شهدت فعاليات الدورة الـ71 لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال تكريم عدد من المتميزين من نجوم وصناع الفن والإعلام، وذلك بقاعة النيل للأباء الفرنسيسكان.

سخرت الراقصة سلمى مجدي، من أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، التي تفجرت اليوم الجمعة، حيث حررت الزوجة محضرا ضد «شاكوش» اتهمته فيه بالسرقة.