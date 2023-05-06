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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| تفاصيل أزمة حسن شاكوش وزوجته.. محمود حميدة يقاطع محمد رمضان

أخبار الفن
أخبار الفن

تفاصيل أزمة حسن شاكوش وزوجته.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها محمود حميدة يقاطع محمد رمضان، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها: 

 

تعرف على الأسعار.. تذاكر حفل محمد عبده توشك على النفاد

أوشكت تذاكر حفل الفنان محمد عبده، المرتقب بدولة الكويت 25 مايو الجاري على النفاد، بعد يوم واحد من طرحها للحجز الالكتروني للجمهور.

 

بعد انفجار الشاحن في وجهها.. أول ظهور لـ جوري بكر

نشرت الفنانة جوري بكر، صورة لها -عبر خاصية ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- التقطتها على طريقة السيلفي، في أول ظهور لها بعد انفجار الشاحن في وجهها.

 

محمود حميدة: لن أعمل مع محمد رمضان مرة أخرى

علق الفنان محمود حميدة على أزمته مع فيلم هارلي وتغيير مكان اسمه على التتر.

 

سهير رمزي تعتذر عن تكريم الكاثوليكي للسينما لظروف صحية

اعتذرت الفنانة سهير رمزي عن حضور مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما وتسلم تكريمها وذلك لظروف صحية.

 

اتخانقوا في رمضان.. تفاصيل أزمة حسن شاكوش وزوجته بعد محضر السرقة| خاص

علم موقع صدى البلد الإخباري، تفاصيل أزمة حسن شاكوش، مع زوجته ريم طارق، بعد قيام الأخيرة بتحرير محضر ضد الأول اتهمته فيه بالسرقة.

 

بعد محضر السرقة .. فيديو صادم لـ زوجة حسن شاكوش | شاهد

نشرت زوجة حسن شاكوش - ريم طارق- مقطع فيديو لها، عبر حسابها الخاص على تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك، بعد محضر السرقة الذي حررته ضد زوجها مطرب المهرجانات.

 

أبويا مات .. حمادة صميدة يعلن وفاة والده

أعلن الفنان حمادة صميدة -عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- وفاة والده، اليوم الجمعة 5 مايو.

 

افتتاح الدورة الـ71 لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما.. صور

شهدت فعاليات الدورة الـ71 لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال تكريم عدد من المتميزين من نجوم وصناع الفن والإعلام، وذلك بقاعة النيل للأباء الفرنسيسكان.

 

الطلاق ملوش سجدة.. راقصة تسخر من أزمة حسن شاكوش وزوجته

سخرت الراقصة سلمى مجدي، من أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، التي تفجرت اليوم الجمعة، حيث حررت الزوجة محضرا ضد «شاكوش» اتهمته فيه بالسرقة.

حسن شاكوش حسن شاكوش وزوجته محمود حميدة محمد رمضان محمد عبده جوري بكر سهير رمزي زوجة حسن شاكوش حمادة صميدة الراقصة سلمى سلمى مجدي

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